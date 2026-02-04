Almeida traslada tranquilidad "por ahora" en el Manzanares y se está "vigilante" en Rejas por la alerta roja del Jarama

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una comparecencia con medios desde las instalaciones de la ONCE - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado la "tranquilidad" por ahora en lo que tiene que ver con el Manzanares ante las lluvias registradas aunque ha señalado que se está "vigilante" en el barrio de Rejas, en San Blas-Canillejas, después de que se haya activado el aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamientos en el río Jarama entre Mejorada y San Fernando de Henares.

"Sabemos que puede haber un cierto riesgo de desbordamiento aunque no es el mismo que se pudo producir en marzo del año pasado", ha aclarado Almeida desde un centro de mayores en Ciudad Lineal. En lo que afecta a la ciudad de Madrid el foco estaría puesto en el barrio de Rejas, donde la Policía Municipal "está muy vigilante en ese punto, visitándolo periódicamente, tomando nota del caudal que lleva en cada momento y de la altura que alcanza".

El alcalde de Madrid ha asegurado que "no hay motivos en estos momentos para pensar que se pueda producir un desbordamiento en esa zona de la ciudad, pero en todo caso se seguirá con cautela y precaución".