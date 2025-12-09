Almeida ve "difícilmente creíble" que Óscar López no supiese nada sobre las conductas "inaceptables" de Paco Salazar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una rueda de prensa, en el Palacio de Cibeles, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve "difícilmente creíble" que el secretario general del PSOE-M, Óscar López, no supiese nada sobre las conductas "inaceptables" del ex asesor en Moncloa Francisco Salazar.

En declaraciones a los medios desde la Casa de la Panadería tras su visita al mercadillo navideño de la Plaza Mayor, Almeida ha instado al también ministro de Transformación Digital y de la Función Pública a "dar explicaciones" sobre si sabía o no que "un subordinado suyo" como Salazar "salía del baño con la bragueta bajada" o "los comentarios que hacía" cuando estaba en el Gabinete del presidente del Gobierno.

"¿Va a explicar López si se enteraba de algo como jefe de Gabinete de Pedro Sánchez o una cosa que era 'vox populi' tanto en el partido como en el Palacio de la Moncloa que este señor tenía unas conductas inaceptables con las mujeres, Óscar López no sabía nada?", ha preguntado.