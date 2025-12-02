Almeida ve un "insulto a la inteligencia" que Sánchez considere a Ábalos como un "desconocido": "Está desesperado"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante un desayuno informativo organizado por La Razón, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado de "insulto a la inteligencia" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considere al exministro José Luis Ábalos como un "gran desconocido" y ha aseverado que el jefe del Ejecutivo está "desesperado".

Así lo ha manifestado este martes antes de asistir al desayuno informativo del diario 'La Razón', protagonizado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, después de que en una entrevista en 'RAC1' Sánchez haya calificado de "mentiras" las acusaciones de Ábalos y haya añadido que "desde el punto de vista personal era un gran desconocido" para él.

"El hijo (del exministro) ha contado que durmió unas cuantas veces en casa de Ábalos mientras recorrían también España para recuperar el poder en el PSOE. Es un insulto a la inteligencia y una ofensa a los españoles decir que Ábalos era un completo desconocido", ha expresado.

Almeida ha añadido que entre los mensajes que se han enviado el presidente y el exministro "hay uno en el que dice expresamente te echo de menos". "Vaya forma de ser un desconocido. Pretender ahora que para él es un desconocido o que la persona que le guardó los avales toda una noche en el Congreso Federal, que fue Koldo, era un militante desconocido también para él, es un nuevo insulto a la inteligencia de los españoles", ha censurado.

En este sentido, el regidor ha aseverado que Sánchez está "desesperado" por ser presidente del Gobierno y también porque "posiblemente sabe que de los cuatro que iban en el coche, ya hay tres que están en prisión".