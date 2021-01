Almeida ve "muy difícil" controlar las excepciones de las restricciones y pide no aprovecharse de ello para incumplirlas

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este domingo que "es muy difícil controlar" las excepciones a las restricciones para reunirse en espacios privados y ha apelado a la responsabilidad individual para no aprovechar "zonas grises" del control para no cumplir con la normativa.

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco del acto de presentación del dispositivo policial para el control de las nuevas medidas de restricción de movilidad marcadas por la Comunidad de Madrid, Almeida ha reconocido la dificultad que entraña controlar "si una persona es la pareja de uno que vive solo, o no", y lo ha equiparado al concepto de 'allegado' que se estipuló el Gobierno central de cara a las fiestas navideñas.

"Esta cuestión es muy difícil de controlar, no quiere decir que la Policía Municipal no vaya a poner los medios para hacerlo. Me remito a lo difícil que era controlar el concepto de allegados, era muy difícil que por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se pudiera controlar si uno iba a visitar o no a un allegado", ha apuntado.

Además, de cara a garantizar que se cumple esta medida en las propias viviendas, Almeida ha recordado que los domicilios "están protegidos constitucionalmente" por lo que se imposibilita para comprobar si se está infringiendo la normativa, aunque ha reiterado que se intentará controlar y ha apelado a la ciudadanía para que cumpla las normas.

"Nos estamos jugando demasiado como para que por hacer una cosa de esas se puedan producir más contagios y más ingresos en hospitales, en UCIs e incluso más fallecimientos", ha insistido.

Finalmente, el alcalde ha expresado que hay que ser conscientes de la situación epidemiológica "particularmente grave" que atraviesa Madrid ya que "casi se superan los números de la segunda ola", por lo que desde el Ayuntamiento se van a poner "todos los medios para que se cumplan las restricciones que se han puesto desde la Comunidad de Madrid"

"Entiendo que los ciudadanos tienen un desgaste importantísimo desde el punto de vista mental y físico, que el cansancio nos alcanza a todos. Pero no podemos bajar la guardia, la pandemia sigue entre nosotros, los contagios siguen aumentando. Pido precaución y responsabilidad", ha zanjado.