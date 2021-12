Almeida ve posible aprobar Presupuesto porque enmiendas del Mixto "son asumibles casi todas y negociables el resto"

Pide a Vox "que se aparte y no moleste" dado que "no quiere ayudar"

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que el acuerdo de Presupuestos puede estar cada vez más cerca dado que las enmiendas de Recupera Madrid, 26 en total, "son asumibles casi todas y negociables el resto".

La portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, formación que constituye el Grupo Mixto en el Ayuntamiento de la capital, condiciona su apoyo al presupuesto municipal de 2022 a la recuperación del Orgullo y de las subvenciones LGTBI y de igualdad sacándolas de partidas destinadas inicialmente a asociaciones antiabortistas.

"Si el Grupo Mixto los quiere aprobar, se van a aprobar vistas las peticiones que son asumibles casi todas y negociables el resto", ha expresado ante los medios de comunicación desde Vistalegre, donde ha dejado claro que es ya el grupo prioritario para sacar adelante las cuentas públicas tras el 'no' de Vox.

A los de Ortega Smith ha pedido que "aparten y no molesten", y les ha acusado de "estar dramatizando demasiado. "Quien ha tenido claro que no quería aprobar los Presupuestos ha sido Vox, que no ha tenido la más mínima intención. Solo se sentó el último día para intentar salvar la imagen, pero sentarte para decir que no tienes nada que decir, es una tomadura de pelo a los madrileños", ha afeado.

En este punto ha trasladado al Grupo Municipal de Vox que no va a ceder "a lo que pretenden", que a su juicio es un "o conmigo o con nadie", ya que eso "no se aplicó a los Acuerdos de la Cilla ni a las enmiendas". "Nuestra intención es gobernar para todos los madrileños. No voy a aceptar que no tengamos que pactar con nadie. Mi intención es tratar de aprobar unos presupuestos buenos", ha añadido.

Ha insistido en que el Gobierno municipal "agotará todas las posibilidades para aprobarlos" pues una hipotética prórroga "va a imposibilitar una rebaja de 60 millones de euros en impuestos" y "dificultaría la salida de Madrid de esta situación económica y social".