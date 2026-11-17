Operarios limpian la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido el desalojo de la Acampada 26S en la Puerta del Sol, ejecutado durante esta madrugada por - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alojamiento, moda, ocio y grandes almacenes son las categorías más afectadas en la caída detectada de hasta 30 millones de euros de gasto registrado en el distrito Centro por el impacto de la acampada en la Puerta del Sol, ha cifrado el coordinador general de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, Óscar Romera.

Lo ha trasladado en la comisión del ramo, ante una pregunta de Vox, donde ha detallado que el Consistorio ha monitorizado el gasto y el impacto económico que ha tenido en la ciudad la acampada según tres niveles --global del municipio, a nivel del distrito Centro y en el código postal 28013-- y mediante las transacciones en tarjetas comparando los 38 días de acampada con un periodo estándar.

Así, se desprende que en el distrito Centro durante esos 38 días se produjo un gasto de 989 millones de euros, lo que implica una disminución de 30 millones. Las categorías más afectadas ha sido alojamiento, moda, ocio y grandes almacenes. En ellas el gasto ha alcanzado los 532 millones de euros, con una disminución de un 7,5%.

Adicionalmente hay que sumar los más de 40.000 euros provisionales procedentes de las arcas municipales por limpieza, el refuerzo de servicios municipales de seguridad y para devolver a su estado la plaza y sus monumentos (Carlos III, Oso y el Madroño y la Mariblanca), aún a falta de valorar la restauración de las esculturas.

Romera ha recordado la formalización de una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín por un presunto delito de prevaricación administrativa. En este punto la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, ha recordado la querella ya interpuesta por su partido contra Martín.

Desde la coordinación de Comercio se ha confirmado que se ayudará a los negocios de proximidad de la Puerta del Sol afectados por la acampada mediante la habilitación de recursos para compensar la caída de ingresos, ya incorporados en el proyecto de presupuestos de 2027.

"Se van a orientar recursos para paliar esas necesidades", se ha comprometido Romera. Además para recuperar la afluencia, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña de promoción de dinamización al comercio de proximidad dotada con 350.000 euros, a desarrollar en el primer trimestre del año.