Los alojamientos extrahoteleros de la región anotan 348.482 pernoctaciones en febrero y registran 141.341 viajeros

Archivo - Bungalows del Camping Monte Holiday en Gargantilla del Lozoya. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en la Comunidad de Madrid (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han sumado las 348.482 de estancias en febrero, un 0,3% menos respecto al mismo mes de 2025, y 141.341 viajeros, un 5,17% menos, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos realizados en la región en febrero han sumado 181.072, un 15,5% más que el mismo mes de 2025, de las que 61.115 han sido de residentes en España y unas 119.957 han sido de extranjeros. Asimismo, se registraron 67.099 viajeros, una cifra 5,25% superior a la registrada en febrero del año anterior. De ellos, 25.870 correspondieron a residentes en España y 41.229 a extranjeros.

Además, el grado de ocupación en estos apartamentos se situó en el 38,33% para una capacidad estimada de 17.051 plazas. La estancia media ha sido de 2,70 días.

En los campings de la región, se realizaron un total de 40.468 pernoctaciones en febrero, la mayoría de ellas de residentes en España (35.203), con una estancia media de 3,21 días para un total de 12.652 viajeros. Hay que tener en cuenta que solo 19 permanecieron abiertos con 16.737 plazas estimadas.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, 10.386 viajeros se decantaron por esta alternativa en febrero, de los que 800 fueron extranjeros. Además, se sumaron 19.101 pernoctaciones, con una estancia media de 1,84 días, para una oferta de 235 establecimientos, 3.709 plazas estimadas y 459 empleados.

Finalmente, en los albergues, la Comunidad de Madrid fue el destino preferido durante el segundo mes del año con 107.661 pernoctaciones y 51.204 viajeros. Además, estos alojamientos han registrado una ocupación del 64,90% por plazas, que llega al 75,30% en el fin de semana.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron en febrero la cifra de 6,6 millones, tras subir un 0,2% respecto al mismo mes de 2025.

Las pernoctaciones tanto de residentes como de no residentes se incrementaron un 0,2% interanual en el segundo mes del año, mientras que la estancia media fue de 4,6 pernoctaciones por viajero.

En febrero, las pernoctaciones en apartamentos turísticos crecieron un 0,8% y las de turismo rural se incrementaron un 2,4% respecto al mismo mes de 2025. Por el contrario, las realizadas en campings descendieron un 1,4% y las de albergues cayeron un 4,4%.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) registró en febrero un aumento interanual del 0,5%, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) se disparó un 6,8%. En el otro extremo, el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) descendió un 0,2%.