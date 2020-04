Amavir Valdebernardo niega falta de transparencia y mala gestión y critica el "abandono" de las administraciones

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La residencia Amavir Valdebernardo ha negado este martes que haya existido "falta de transparencia o mala gestión" durante esta crisis del coronavirus y se ha puesto a disposición de la Fiscalía Provincial de Madrid, si así lo requiere, para facilitarle la información que necesite.

Así ha respondido a la asociación El Defensor del Paciente, que ha solicitado hoy a la Fiscalía que investigue por supuesta deficiente gestión a la dirección de este centro, donde han indicado que ha fallecido durante estas semanas 60 personas tras la denuncia que le hizo llegar el familiar de un usuario que murió allí el 4 de abril por coronavirus.

Según ha indicado a Europa Press fuentes de Amavir, la residencia informa diariamente de los casos, fallecidos, sospechosos, de trabajadores de baja, etcétera, por Covid-19 a la Comunidad de Madrid e informa diariamente a los familiares sobre la situación de los afectados contagiados con llamadas y videollamadas. Además, enviaron a las familias un correo electrónico cuando comprobaron que la mortalidad "estaba por encima de los límites normales".

"Tenemos contacto diario con el servicio de geriatras del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y con la Atención Primaria del Área de Salud. A la residencia han venido estos días la UME, tras nuestra solicitud a la Delegación del Gobierno, los Bomberos y la Guardia Real y ninguna de estas entidades no han elevado queja a la Fiscalía ni emitido informes desfavorables a la residencia. Estamos haciendo la sectorización adecuada y ahora la situación se ha estabilizado", han señalado.

AFEA EL "ABANDONO" POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES A LOS GERIÁTRICOS

Por otro lado, el grupo de residencias Amavir se ha quejado del "abandono" por parte de las administraciones de los geriátricos en las primeras semanas de la crisis, cuando se registró el mayor número de fallecidos. "Se tardó mucho tiempo en proporcionarnos EPIs y material y los test no llegaron hasta la semana pasada, y pocos, ya que solo se ha podido hacer a algunos usuarios y a ningún trabajador. Y lo más grave, no se aceptaban a nuestros ancianos en los hospitales, que estaban colapsados. Pero las residencias no somos hospitales y no hemos podido derivarlos", se han quejado.

De hecho, el portavoz del centro de Valdebernardo ha señalado a Europa Press que esto fue lo que le ocurrió al familiar del denunciante, que al padecer una enfermedad cognitiva le negaron el traslado al hospital. "Nos ha generado una enorme impotencia esta situación. Desde hace diez días, cuando ha bajado la presión asistencia, ya hemos podido derivar a residentes. Queremos que la Fiscalía investigue todo esto".

Y es que, aunque no ha querido dar los datos exactos del número de decesos, han reconocido que han sido "muchos", aunque no llegue a los 60 indicados por la asociación requiriente. "El número es inferior, pero aún así es un número muy elevado y nos produce mucha tristeza, porque al vivir tanto tiempo con los mayores se generan muchos vínculos entre ellos y los trabajadores. Ha sido una situación muy dura para todos", han apuntado las mismas fuentes.