'Amiga', una aplicación que actúa como acompañante digital para la recuperación tras un infarto

Aplicación sanitaria - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aplicación móvil 'Amiga' (Acute Myocardial Infarction Guidance and Adherence) nace como un acompañante digital para pacientes post-infarto, abordando un problema crítico de salud pública como es la falta de adherencia al tratamiento tras el alta hospitalaria.

Liderada por el Hospital 12 de Octubre y codiseñada por profesionales sanitarios, técnicos y pacientes dentro del proyecto europeo 'Jacardi' (Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes), esta aplicación está diseñada no solo para monitorizar, sino para ofrecer un soporte constante, actuando como un acompañante digital que guía al paciente en su recuperación.

Con ello se pretende que los pacientes sean más adherentes al tratamiento e indicaciones médicas como dejar de fumar, hacer ejercicio adaptado o mejorar hábitos de alimentación. En este sentido, la aplicación ayuda y ofrece un soporte para que el paciente pueda aprender todas estas pautas y hábitos saludables.

"El alta hospitalaria tras un infarto supone un cambio de vida radical que, a menudo, deriva en soledad, problemas de salud mental y el abandono de las pautas médicas. AMIGA ha sido diseñada con un equipo multidisciplinar de cardiólogos, psicólogos y expertos en rehabilitación y con pacientes de la Asociación de enfermos del corazón del Hospital 12 de Octubre (ASECOR), para que se adapte a las necesidades reales de los pacientes", ha destacado Héctor Bueno, cardiólogo del Hospital 12 de Octubre e investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y director del proyecto.

El estudio de este piloto, que prevé reclutar a 350 pacientes, se mantendrá activo hasta octubre de 2027. Posteriormente, se buscará financiación con el objetivo de convertirlo en el estándar de cuidado en el Hospital 12 de Octubre y referente para otros hospitales de España y Europa.

EXPERIENCIA DEL USUARIO

Desde el Gobierno regional han remarcado que la App descata por un proceso de co-diseño que sitúa la experiencia del usuario en el centro del tratamiento y convierte la herramienta digital en una herramienta de acompañamiento, frente a la mayoría de aplicaciones móviles que se desarrollan bajo un prisma exclusivamente clínico.

Para ello, se han organizado sesiones con pacientes de todas las edades (el record es 95 años) y niveles de competencia digital que, no solo validan la herramienta sino que definen su funcionalidad basándose en sus retos diarios --aspectos de accesibilidad, ajustes de contraste, tamaño de letra, voz-- y de acuerdo a sus necesidades, expectativas y experiencias.

Mediante una metodología cíclica (cardiólogos, psicólogos, pacientes y de nuevo profesionales sanitarios y técnicos) se han adaptado funciones esenciales, incluyendo preguntas diarias, mensajes motivacionales, retos diarios, recordatorios de medicación, sistemas de recogida de información y de recompensa con medallas que orienta, anima e incentiva a los pacientes mitigando el sentimiento de soledad y la ansiedad, aspectos cruciales para pacientes que pueden pasar de no tomar nada a gestionar múltiples recomendaciones y pastillas diarias.

El proyecto cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros y forma parte de JACARDI, la acción conjunta europea más ambiciosa contra las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Una iniciativa de cuatro años en la que participan más de 200 expertos de 21 países, coordinada por el Instituto Nacional de Salud de Italia (ISS) y financiada con 53 millones de euros por la Comisión Europea.

A través de esfuerzos coordinados entre los estados miembros, se centra en estrategias basadas en evidencias y mejores prácticas para prevenir y gestionar eficazmente las Enfermedades Cardiovasculares y la diabetes. Así, ejecuta 142 pilotos en toda Europa para estandarizar datos y mejorar los resultados clínicos.

El Hospital 12 de Octubre y el CNIC co-lideran, a través del doctor Bueno, uno de los grupos de trabajo, impulsando además de AMIGA, otros proyectos como un Atlas de Salud de las Enfermedades Cardiovasculares en España y alertas de riesgo cardiaco en la historia clínica electrónica.

Las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en la Unión Europea y en España, donde una de cada tres personas fallece por esta causa. A pesar de la gravedad, un estudio del Instituto de Investigación i+12 del Hospital 12 de Octubre concluye que al año de haber sufrido un infarto agudo de miocardio, el 84,6% de los pacientes no cumple adecuadamente con al menos una de las tres medidas terapéuticas de prevención secundaria (dieta, actividad física y medicación), lo que eleva drásticamente el riesgo de rehospitalización.