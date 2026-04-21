La ampliación y reforma del Hospital de Móstoles avanza con la demolición del aparcamiento donde irá el nuevo edificio

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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Móstoles ha iniciado una nueva fase de su ambicioso proyecto de ampliación y reforma con la demolición del antiguo aparcamiento, que supondrá actuar sobre una superficie de casi 50.000 metros cúbicos y donde se construirá el nuevo edificio.

Tras la retirada de escombros, sobre la misma parcela, se procederá, en primer lugar, a la excavación y consolidación de cimientos, y posteriormente a la construcción del nuevo edificio, según han explicado desde el Gobierno regional.

Esta actuación se pone en marcha una vez finalizado el nuevo centro de transformación eléctrica, infraestructura necesaria para garantizar el suministro energético del nuevo edificio asistencial.

Este nuevo edificio tendrá 18.600 metros cuadrados, distribuidos en siete plantas. Dos de ellas estarán destinadas a los servicios de Urgencias y Radiodiagnóstico, otras dos acogerán las Consultas Externas hospitalarias, y las tres restantes, subterráneas, albergarán el nuevo aparcamiento del complejo.

Desde el Gobierno regional han subrayado que la infraestructura ha sido diseñada como un espacio más amable y acogedor, incorporando áreas amplias, funcionales y mejor adaptadas para pacientes, familiares y profesionales. Así, dispondrá de patios interiores acristalados, accesibles y zonas verdes, favoreciendo el bienestar y la humanización de la atención sanitaria.

El traslado de las consultas externas al futuro edificio asistencial permitirá llevar a cabo reformas y ampliaciones con el objetivo de mejorar la confortabilidad y eficiencia de los espacios. De esta manera, se llevará a cabo una gran reforma para mejorar las áreas dedicada a Hospital de Día de Onco-Hematología, la Unidad de Endoscopias, el Servicio de Farmacia y los laboratorios.

Para esta rehabilitación se ha apostado por un diseño moderno con acceso directo a la luz natural, especialmente relevante en lugares como el Hospital de Día, donde pacientes con cáncer y otras patologías crónicas graves reciben tratamientos prolongados.

En total, el Ejecutivo autonómico invertirá 44,6 millones de euros en esta ampliación y reforma del centro hospitalario, que cuenta con más de 300 camas y una plantilla de 2.400 profesionales.

Anualmente aglutina más de 35.000 consultas, 11.400 intervenciones quirúrgicas, 100.000 urgencias, 21.000 sesiones o tratamientos en hospitales de día y alrededor de 300 ingresos en la unidad de Hospitalización a Domicilio. A la actividad asistencial se suma la labor docente y formativa, con más de 400 alumnos de grado y 150 residentes cada año en el centro.