Ampliado el aviso amarillo por nieve en la Sierra hasta las 10 horas del domingo con hasta 15 cm de acumulación

Una mujer camina por la nieve - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado el aviso de nivel amarillo por nevadas y lo ha ampliado en la zona de la Sierra de esta medianoche hasta las 10 horas de este domingo, mientras que ha mantenido el de este sábado también en el área Metropolitana y en el Corredor del Henares hasta las 17 horas.

La Agencia prevé que este sábado con la presencia de la borrasca 'Marta' pueda haber precipitaciones que dejen acumulaciones de hasta 15 centímetros por encima de los 1.100 metros y que entre 800 y 900 puedan llegar a los 5 centímetros, ha informado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

También habrá un aviso de vientos de nivel amarillo este domingo en la Sierra desde las 3 de la madrugada y hasta las 12 con rachas de de hasta 80 kilómetros por hora. La probabilidad es de entre el 40 al 70%.

Debido a este aviso, desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid han recomendado fundamentalmente a los conductores que lleven cadenas, el depósito de combustible lleno, una manta, ropa de abrigo y un móvil cargado. Ante cualquier emergencia avisar al 112.