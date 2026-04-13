Ampliado hasta el 5 de mayo el plazo de inscripción para el Premio Pyme del Año de Banco Santander y Cámara de Comercio

Archivo - Banco Santander y Cámara de Comercio de Madrid convocan el Premio Pyme del año 2026 - CÁMARA DE COMERCIO - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander y la Cámara de Comercio de Madrid, en colaboración con la Cámara de España, han anunciado este lunes que se amplía el plazo para inscribirse en el Premio Pyme del Año 2026 hasta el 5 de mayo.

De esta forma, quienes deseen participar en esta décima edición tienen tres semanas más para inscribirse o completar sus candidaturas, hasta las 20.00 horas (hora peninsular) de este día 5, ha informado la institución cameral madrileña en un comunicado.

Con este galardón se busca reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana. Se convoca en todas las provincias españolas con la participación de 53 Cámaras de Comercio territoriales, 13 delegaciones Territoriales de Banco Santander y la colaboración de las principales cabeceras de prensa local.

Como excepción, las provincias de Albacete, Murcia y Zamora abrirán su periodo de inscripción en septiembre.

Como principal novedad con motivo de su décimo aniversario, en cada provincia se concederá la Mención Especial al Legado Empresarial, destinada a reconocer a aquellas empresas que destaquen por su impacto económico y social en su territorio.

En cada provincia se elegirá a la Pyme del Año y el jurado podrá conceder, además, cuatro accésits en las categorías de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

Las seis empresas ganadoras en cada provincia concurrirán en sus respectivas categorías al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre de 2027.

Pueden concurrir a este premio todas las pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros al cierre del ejercicio 2025. Las empresas deberán presentar sus candidaturas en las provincias donde tengan domiciliada su sede social.

Las empresas interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la web de la Cámara de España: https://www.camaramadrid.es/premio-pyme-2026 de las Cámaras de Comercio participantes, donde también están publicadas las distintas convocatorias y bases del concurso.

El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido; las acciones de formación para los empleados; la internacionalización de la empresa; las iniciativas de digitalización e innovación, así como los proyectos sostenibles en los que han participado.

El año pasado, novena edición del Premio, se inscribieron un total de 1.770 empresas de las 50 provincias y participaron 54 Cámaras de Comercio territoriales, 13 Direcciones Territoriales del Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española. Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 12.585 pymes que han participado en este certamen.