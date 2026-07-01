Ansaldo asumirá la Portavocía Adjunta de Vox en el Ayuntamiento durante la baja médica de Carla Toscano

El portavoz de Vox en el Ayuntamientol, Javier Ortega Smith, junto al edil Ignacio Ansaldo - GRUPO MUNICIPAL DE VOX EN MADRID

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox Ignacio Ansaldo asumirá las funciones de portavoz adjunto del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid mientras dure la baja médica de la edil Carla Toscana, que hasta ahora asumía la Portavocía Adjunta.

Así lo han acordado los concejales del grupo municipal por mayoría en una reunión celebrada la mañana de este miércoles, han informado fuentes de la formación, que han trasladado además sus deseos de pronta recuperación a Carla Toscano.

Desde el grupo municipal han explicado que se trata de una decisión que responde "exclusivamente" a criterios de "eficiencia organizativa" y que tiene como objetivo "garantizar el correcto funcionamiento" del mismo en su labor de representación política de los madrileños.

Ignacio Ansaldo, secretario del grupo, ya ha venido ejerciendo dichas labores de Portavocía Adjunta por delegación durante los últimos meses, acompañando en las Juntas de Portavoces al portavoz del grupo municipal, Javier Ortega Smith.