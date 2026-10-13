Aplazado el desahucio de Josefina y sus cinco hijos en Leganés

1124823.1.260.149.20261013130224 Archivo - Una persona sujeta un manojo de llaves - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de Josefina y sus hijos previsto para este martes en su vivienda de Leganés ha quedado aplazado nuevamente a la espera de que se solucione los problemas de entrega de documentación que quedaba pendiente.

El lanzamiento fue fijado para este martes cuando previamente había sido aplazado al día 22 de octubre para permitir que la mujer recabara una serie de documentación que le había sido requerida.

Finalmente, Josefina, viuda de 62 años y con grado de discapacidad reconocido que le impide trabajar, ha logrado un tiempo extra para aportar la documentación que se le solicita.

Josefina y su familia residen en una vivienda pública de la Agencia de Vivienda Social (AVS), adjudicada por el antiguo IVIMA y situada en el número 17 de la calle de la Acacia de Leganés.

El contrato estaba a nombre de su marido y, tras su fallecimiento, Josefina inició los trámites para solicitar la subrogación y regularizar la titularidad, según ha explicado la Plataforma Antidesahucios (PAH) de Leganés.

"En el año 2000 nos adjudicaron esa vivienda a mi esposo y los cinco hijos y nos vinimos a vivir aquí. Nos dieron solo pared y empezamos a construir nosotros mismos, poner persianas, poner suelos, poner todo. Dices, construyes tu casa para la vejez, ¿no? y de repente te estás envejeciendo y te enteras que tienes que ir a la calle", ha explicado Josefina.

Cuando falleció su marido, le dieron la opción de subrogar y así lo hizo. "Pasados unos años, vinieron dos inspectoras de la vivienda, que saben que no sé leer ni escribir. Ellos mismos me traen un papel, me dicen que tengo que firmar, que es una segunda oportunidad, me van a ayudar y yo, contentísima, la tonta, digo, ¡ay, qué bien!. Y staba firmando conformidad de que me echen", ha dicho.

Tras la paralización del desahucio ha pedido que "le den la oportunidad de seguir" en su casa. "Por favor, dejadme vivir en mi casa", ha lamentado Josefina tras un "calvario" de siete años.

Por su parte, Feli Velázquez Serrano, miembro de la PAH de Leganés, ha acusado a "la dirección del Ivima" de "generar problemas" en lugar de "solucionarlos". "Son unos trileros porque han vendido vivienda pública a fondos buitres, juegan con las familias", ha denunciado.

"Están midiendo las fuerzas de una familia y llevan jugando con ella un montón de meses porque tú no puedes decir a una afectada presente documentación y no le digas nunca la documentación", ha denunciado. "Juegan con las familias y si se aprueba un decreto no quieren que se cumpla y les importa una mierda que la gente se quede en la calle", ha zanjado.