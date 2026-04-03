El apoyo socioeducativo que fortalece a una niña cuya madre sufrió violencia de género: "Ahora hace los deberes sola"

Archivo - Varios alumnos a la llegada al primer día de colegio en la Comunidad de Madrid, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Sufrí violencia de género y buscaba alternativas para mi hija y para mí", relata Ana, madre monomarental residente en la Comunidad de Madrid. Su prioridad era proteger a su pequeña y evitar que la situación de vulnerabilidad afectara a su desarrollo. Hoy, unos años después, la menor ha mejorado en los exámenes y realiza los deberes de forma autónoma.

En 2024, una amiga le habló sobre Redes Cooperativa. Tras una entrevista, ambas comenzaron a recibir apoyo psicológico y orientación escolar con el programa 'Más Infancia' de la Fundación la Caixa. Su hija entonces tenía 10 años y presentaba dificultades de concentración y autonomía.

"Mi hija estaba afectada por la situación. No se concentraba y no hacía bien sus deberes. Al entrar en esta iniciativa, la profesora del colegio y una profesional mantienen una conversación fluida sobre su notas y sus necesidades. He notado un gran cambio en ella", asegura a Europa Press. El apoyo se inició en junio de 2024 y a lo largo de este tiempo ha participado en servicios educativos, colonias urbanas y atención terapéutica.

Cuenta Ana que a su hija de 12 años ahora le apasiona la pintura, aunque las Matemáticas no son su materia favorita, como le ocurre a muchos niños de su edad. Lo que más valora es el acompañamiento recibido, que ha conseguido que incluso los problemas que antes le costaban ahora los afronte con confianza.

No solo la pequeña ha conseguido salir de esta situación. Ana empezó a enfocarse en estudiar para tener independencia económica. "Gracias a la Comunidad de Madrid estudié sociosanitario. Me gustan las residencias y por las tardes estoy con el curso de Tanatopraxia", señala.

A pesar de que ya tenía el título de ingeniera civil de su país de origen, el tiempo de homologación duró mucho, por lo que se planteó salir adelante estudiando nuevas formaciones. No tienen nada que ver ambas carreras, pero lo que más quería esta madre era ayudar a las personas adultas.

"Si hubiera oportunidad de hablar con otras mujeres que estén en mi situación, les recomendaría dar el paso y acceder a esta iniciativa. Lo principal es tener independencia económica para realizarse como personas", subraya.

UNA AYUDA PARA MÁS DE 8.439 NIÑOS

La convocatoria de ayudas 'Más Infancia', cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y la Fundación la Caixa, atendió en 2025 a 8.439 niños de familias sin recursos. Con una dotación de más de 48 millones de euros hasta 2029, la iniciativa impulsa el trabajo de 68 proyectos de entidades sociales, como Redes Cooperativa (Madrid) o Te Acompañamos (Gran Canaria).

Como organismo intermedio del Fondo Social Europeo, la entidad desarrolla la convocatoria Más Infancia, enfocada en la promoción socioeducativa y el acompañamiento de familias con hijos de entre 0 y 18 años en situación de pobreza o exclusión social.

En Redes Cooperativa llevan ya 19 años colaborando con la Caixa. Participan desde 2007 en el programa CaixaProinfancia y cuando se lanzó la convocatoria Más Infancia en 2024 decidieron sumarse también a esta iniciativa. A través de ella atendieron a 99 niños y niñas en 2025.