Aprobada la ley que reconoce el concebido no nacido como miembro de la unidad familiar en la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno extraordinario, en la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos de PP y Vox, en un Pleno extraordinario la ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para poder acceder a ayudas públicas.

Lo ha hecho en una sesión con un único punto del día después de que la Mesa sacase esta ley del orden del día del 18 de junio al haber registrado el PSOE un escrito mostrando dudas en su tramitación.

Al texto original se han añadido unas enmiendas del PP para homogenizar las ayudas, poder modificar la misma por decreto y para habilitar otras vías administrativas para quienes no puedan presentar las solicitudes vía telemática.

Para defenderla, ha tomado la palabra el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. El mismo ha defendido que se trata de una ley "a favor" que no va "en contra de nadie ni de nada" y que "no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda y la ultraizquierda". Además, ha citado al Papa León XIV al asegurar que, tal y como pronunció recientemente en el Congreso de los Diputados, "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso".

Considera que como Administración y también como sociedad están obligados a "cuidar, apoyar y proteger" esa vida, así como a las madres y a las familias que la esperan. A ello, ha añadido que "no hay contradicción" entre defender a las madres y al concebido, entre "la defensa de la mujer y sus derechos y apoyar la posición de las familias que quieren tener un hijo".

El consejero ha defendido que se trata de "política útil frente a una política en blanco y negro de una izquierda sectaria y anclada en viejas consignas", que potencia "la eficacia y la coherencia" del sistema de ayudas públicas.

"Reconocer al concebido no nacido es una iniciativa sensata, útil y necesaria. Porque no hay causa más justa, más necesaria y más digna que la defensa de la vida y el apoyo a la familia donde crecerá", ha reivindicado.

OPOSICIÓN

Por Vox ha intervenido la parlamentaria Belén González, quien ha afirmado que la norma se queda "corta" y que debería reconocer "sin complejos" que "que el concebido no nacido es una realidad humana merecedora de protección específica desde el momento de la concepción hasta su muerte natural".

La diputada ha dedicado gran parte de su intervención ha reclamar que esta ley fuera más allá con un "principio de protección integral conforme al deber de los poderes públicos de proteger la vida, la maternidad y la familia".

En cambio, la diputada del PSOE Lorena Morales ha reprochado al Gobierno autonómico que apruebe una ley para el concebido no nacido pero que una vez que pare la mujer "desaparecen". "Ustedes les dicen a las madrileñas que tengan hijos, pero cuando esos hijos nacen, deja solas a las madres. Porque una cosa es hablar de natalidad y otra, muy distinta, acompañar a las madres a los niños y a las niñas", ha defendido.

Considera que la ley no responde "a una necesidad social" sino a una "obsesión ideológica" fruto de la competición con Vox. Ha cifrado en 155.000 los niños que viven en pobreza severa en la región y ha espetado a la bancada del Gobierno que "eso sí debería quitarles el sueño". "Lo necesario es defender la ve cuando ya tiene nombre. Cuando tiene problemas, cuando necesita recursos públicos", ha zanjado.

Para Más Madrid la norma es "una chapuza legislativa" que busca hacerle "guiños a los enemigos del derecho al aborto" y de "contentar la electorado más ultra". "Si tanto le preocupan los concebidos, ¿qué tal hacer algo por los concebidos nacidos?", ha cuestionado la diputada Raquel Huerta, quien ha pedido medidas como climatizar colegios, un comedor escolar universal o el cuidado de los menores extranjeros no acompañados.

La parlamentaria, cuyo embarazo está próximo a salir de cuentas, ha afirmado que la ley queda "muy lejos" de lo que precisan las familias madrileñas, al tiempo que ha asegurado que la "defensa de la vida" del PP acaba "en el paritorio".

Posteriormente la formación ha enviado a la Mesa de la Asamblea un escrito en el que ha advertido de que una de las enmiendas incorporadas sería "inconstitucional". Se trata de la que permite modificar vía decreto la norma. Sostienen que no sería legal porque el decreto tiene un rango inferior a la ley.

LA LEY

La región se convierte en la primera de España en establecer el reconocimiento con carácter general al concebido no nacido, ya que la normativa vigente en Galicia contempla una previsión similar, aunque circunscrita exclusivamente a las familias numerosas.

Así, en el ámbito de las competencias de la Administración regional, esta nueva norma se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo.

De esta forma, las familias tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar; entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar, abono transportes o al alquiler joven.

Esta medida también se extenderá a las ayudas fiscales, como la deducción en el impuesto sobre la renta, por gastos escolares, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.

Al proyecto original de ley se han incorporado tres enmiendas de los 'populares' para establecer la semana mínima de gestación para determinados procedimientos. Como regla general, no se exigirá para la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido una semana mínima de gestación, salvo que se indique lo contrario en la regulación específica del procedimiento concreto.

Cuando el pago de la ayuda o beneficio se condicione al nacimiento del concebido, la regulación del procedimiento no exigirá una semana mínima de gestación. Tampoco se exigirá una semana mínima de gestación para el cómputo del concebido en la unidad familiar a efectos del cálculo de la renta per cápita familiar.

Para ser beneficiario de ayudas o beneficios de carácter económico, la regulación específica del procedimiento deberá establecer una semana determinada de gestación para el acceso a dichas ayudas, debiendo ser en todo caso posterior a la finalización de la semana. Por su parte, el reconocimiento de la condición de familia asimilada a familia numerosa se realizará a partir del primer día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación, surtiendo efectos desde la fecha de presentación de la solicitud.

Se habilita también al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de la ley y se tienen en cuenta otras vías administrativas para aquellos que no pueden presentar las solicitudes por vía telemática.