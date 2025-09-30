Aprobada la modificación de la ordenanza del taxi, con incremento de eurotaxis por "mandato moral"

Archivo - Taxis parados en el Paseo de la Castellana, durante una marcha de taxis en el Paseo de la Castellana, a 28 de mayo de 2025, en Madrid (España). La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha convocado una marcha de taxistas en la capital - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

Admitida una enmienda que sustituye los inicialmente obligatorios estudios de ESO por "conocimientos equivalentes"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La modificación de la ordenanza del taxi, que incorpora un incremento de los vehículos adaptados (eurotaxis) "por mandato moral", en palabras del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha salido adelanta en el Pleno de Cibeles con los votos mayoritarios del PP y la abstención de toda la oposición.

Han sido una veintena las enmiendas parciales presentadas, dos de ellas transaccionadas con Vox y Más Madrid. En el primer caso se ha introducido que los inicialmente obligatorios estudios de ESO son sustituidos por "conocimientos equivalentes".

La modificación de la ordenanza es una actualización de la normativa de 2012 que busca llegar al 5% de eurotaxis (frente al 2,35% actual), los vehículos adaptados a personas con movilidad reducida.

"Desde el punto de vista económico, miles de familias viven de este sector, relevante por su enorme impacto en el turismo porque la primera y última imagen que se lleva un turista cuando visita nuestra ciudad es precisamente la imagen que le da el taxista. Y desde luego también lo es por su importante papel en el ámbito de la movilidad, con cientos de miles de desplazamientos todos los días", ha arrancado Carabante en el Pleno de Cibeles.

Carabante ha hecho una mención especial al "esfuerzo que ha hecho el sector para avanzar en la transición energética y renovar sus vehículos". En esa renovación y apuesta en favor de la sostenibilidad, el Ayuntamiento ha concedido 13,8 millones de euros en ayudas para renovación de 5.000 taxis de los más de 15.000 que hay en la ciudad, uno de cada tres taxis.

EL 5% DE EUROTAXIS

Actualmente la flota activa de taxis está integrada por 15.518 vehículos sobre un total de 15.812 licencias, de las que 366 son para vehículos adaptados, es decir, el 2,35%. El objetivo que se pretende con esta modificación de la ordenanza es llegar al 5% de eurotaxis de estos vehículos adaptados.

Para el fomento de estos eurotaxis, las medidas principales que se contemplan tienen que ver con la creación, mediante concurso, de nuevas licencias para este tipo de vehículo. También se permitirán que sean de clasificación ambiental C con el fin de aumentar la oferta de modelos adaptables a personas con movilidad reducida.

Asimismo se incluye que puedan trabajar siete días a la semana mientras que el resto sólo podrá hacerlo cinco. En todo caso, para los vehículos eléctricos puros que están adscritos en estos momentos anteriores a la modificación se aprueba una disposición adicional, de manera que se permita que puedan seguir trabajando como hasta ahora, siete días, hasta que el vehículo alcance la edad de diez años. Además se va a obligar a los titulares de estas licencias de eurotaxis a realizar un mínimo de 150 servicios de este tipo al año. Un 40 % de los titulares acredita menos de 100 anuales.

En la ordenanza se establece un número mínimo de servicios para los eurotaxi, lo que se contempla como uno de los supuestos de penalización en la licencia por puntos. Todo ello, con el fin de conseguir que la no prestación del servicio a un colectivo vulnerable tenga una sanción proporcional al daño infringido al usuario.