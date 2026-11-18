Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles destinar 16,5 millones de euros en 2027 a las ayudas para familias que acogen a menores tutelados, con el objetivo de que los niños y jóvenes reciban los cuidados que necesitan en un entorno estable y seguro.

Las cuantías aumentarán en todas las modalidades a partir del próximo 1 de enero. En el acogimiento general, la asignación será de 600 euros mensuales por menor, mientras que, en los casos de especial dificultad, que incluyen discapacidad o situaciones médicas complejas, alcanzará los 1.200 euros al mes, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Por su parte, las familias de urgencia, que atienden a niños de hasta seis años, percibirán 2.500 euros mensuales. Además, se incorpora como novedad una nueva ayuda de pago único de 2.500 euros por menor para aquellos hogares que acojan a un segundo, con el objetivo de dar cobertura a sus necesidades básicas. Actualmente, la red de protección regional atiende a más de 4.100 niños, de los que más de la mitad se encuentran en diversas modalidades de acogimiento familiar y el resto en centros residenciales.