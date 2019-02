Aprobados los cheque-guardería para el curso 2019/2020, que llegarán a más de 33.300 niños madrileños

Publicado 26/02/2019 14:14:19 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado destinar más de 36,6 millones de euros a los cheques-guardería para el próximo curso 2019/20, que llegarán a un total de 33.300 niños madrileños de entre 0 y 3 años.

Así lo ha indicado el vicepresidente regional, Pedro Rollán, en rueda de prensa, donde ha recordado que el importe de los cheques guardería es de 100 o de 160 euros mensuales, en función de la renta.

La convocatoria aprobada este martes se refiere a las ayudas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada que cuenta con autorización de la Comunidad de Madrid para impartir dicha etapa educativa. Dichas becas beneficiarán fundamentalmente a las familias en las que trabajen ambos cónyuges, con el objetivo de fomentar la conciliación familiar y laboral.

Posteriormente, el Gobierno autonómico ha explicado que estas becas están destinadas a familias cuyos hijos hayan nacido antes del 1 de noviembre de 2018 y vayan a matricularse en cualquiera de los cursos del primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada autorizados por la Comunidad de Madrid.

Para obtener estas ayudas, han continuado detallando, la renta per cápita familiar no podrá superar el límite de 25.000 euros con el objetivo de favorecer que alcancen al mayor número de personas que lo necesiten. De esta forma, por ejemplo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos que supere los 100.000 euros de renta anual no podrá acceder al cheque guardería.

Tendrán 7 puntos las familias en las que los padres trabajen a jornada completa, cuando exista un solo progenitor y también trabaje todo el día o cuando uno de los padres o tutores esté trabajando a tiempo completo y el otro tenga un impedimento para atender a su hijo.

Las mismas situaciones anteriores se valorarán con 5 puntos si se trabaja a tiempo parcial. También se puntuará a las familias numerosas y a los padres o hijos con discapacidad y las situaciones socio familiares justificadas por los Servicios Sociales. Además, se dará más facilidades para acceder a las ayudas a las familias con víctimas de violencia de género.

Asimismo, podrán optar de forma excepcional al cheque guardería los niños mayores de 3 años que deban permanecer escolarizados un año más en el primer ciclo de Infantil por tener necesidades educativas especiales acreditadas por el Equipo de Atención Temprana.