Aranjuez contará con un plan específico de seguridad para abordar el alza de la criminalidad

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Aranjuez - AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este lunes un nuevo plan específico de seguridad para abordar el alza en la criminalidad de Aranjuez, una ciudad en la que en el último año ha aumentado la delincuencia convencional en un 19,8%, especialmente por el aumento de delitos contra la libertad sexual y robos y hurtos.

Así lo ha anunciado Martín al término de la Junta Local de Seguridad de Aranjuez, en la que ha estado presente el alcalde de la ciudad, Miguel Gómez Herrero, y que ha contado con la participación de representantes de la Policía Nacional, la Policía Local, miembros del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, según un comunicado de la Delegación del Gobierno.

El plan se dará a conocer en las próximas semanas tras "el análisis exhaustivo de las problemáticas detectadas", y vendrá a complementar las medidas puestas en marcha de forma coordinada entre la Policía Nacional y la Local en los últimos meses. De hecho, Martín ha destacado que estas medidas ya han dado resultados palpables en la segunda mitad del año.

El delegado ha destacado que este plan específico buscará consolidar la recuperación de los niveles de delincuencia previos al repunte experimentad en el primer semestre de 2025 y que, aunque se suavizaron en la segunda mitad de año, provocaron un auge de la criminalidad.

Martín ha agradecido al alcalde la convocatoria de la sesión extraordinaria de la Junta Loca de Seguridad para abordar los problemas de seguridad detectados en la ciudad y para la búsqueda conjunta de soluciones. En la reunión se ha detectado que delitos contra el patrimonio corren a cuenta de reincidentes, por lo que se explorarán alternativas desde los servicios jurídicos municipales.