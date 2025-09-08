Arden varios contenedores y vehículos esta madrugada en Carabanchel

Archivo - Imagen de archivo de contenedores quemados - AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios contenedores de basura y vehículos han resultado calcinados esta madrugada en varias calles del distrito madrileño de Carabanchel en una serie de incendios que están siendo investigados como posiblemente intencionados.

La primera llamada de alerta se produjo a las 3.00 horas y ha obligado a intervenir a dotaciones de Bomberos de Madrid de los parques 3, 5 y 6, que han logrado sofocar las llamas y evitar que se propagaran a más elementos, han informado fuentes policiales a Europa Press.

En el lugar se personaron agentes tanto de la Policía Municipal de Madrid como de la Policía Nacional, que han abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso y determinar si se trató de un acto provocado, según ha adelantado 'Telemadrid'.