Archivo - Fachada del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, a 9 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid comenzará el próximo mes de enero la construcción de un centro especializado en rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido (DCA) y lesión medular en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal.

El Consejo de Gobierno ha adjudicado este miércoles los contratos de las obras por un valor de 8,1 millones de euros. De esta inversión, 5 millones de euros se dedicarán a habilitar en el pabellón 1 del complejo sanitario, situado en el barrio madrileño de Valdebebas, una nueva área de atención diurna para adultos y niños con estas patologías.

Tendrá capacidad para atender a 1.123 personas al año, con 216 plazas y 596 terapias diarias, ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El centro dispondrá de equipos con tecnología de vanguardia, tales como robots o dispositivos de realidad virtual que permitan la estimulación sensorial, donde se ofrecerán tratamientos de Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional, entre otras especialidades, mediante un enfoque multidisciplinar adaptado a las necesidades de cada paciente.

Además, el modelo de atención diurna facilitará la participación de familiares y cuidadores en el proceso de recuperación. Este recurso trabajará de forma coordinada con los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para reforzar la asistencia a personas con daño cerebral adquirido y lesión medular.

Por otra parte, el pabellón 2 del Zendal acogerá un centro especializado, complementario al anterior, que ofrecerá hospitalización para neurorrehabilitación dirigido a este tipo de pacientes, con una inversión de 3 millones de euros.

En España, unas 435.000 personas padecen daño cerebral adquirido, siendo el ictus la causa principal en el 80% de los casos. En lo que refiere a lesión medular, se estima que la incidencia de nuevas lesiones es de aproximadamente 12 a 20 nuevos diagnósticos por millón de habitantes al año.