Arranca la huelga en la Educación pública con un encierro nocturno en la Complutense y el corte de la Castellana

Varias personas durante un encierro con motivo de la huelga educativa, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). La UCM y la Universidad Rey Juan Carlos se incorporan- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Educación Pública madrileña ha arrancado este miércoles su huelga con un encierro nocturno en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y un breve corte de tráfico en el Paseo de la Castellana en plena hora punta.

En el encierro se ha desplegado en el icónico vestíbulo de la Facultad una pancarta con el lema 'No vamos a dejar de luchar' junto a la imagen de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada hace un mes de su casa de Retiro que falleció hace una semana y que motivó las protestas por la vivienda y la acampada en la Puerta del Sol.

En el caso de la Castellana, un grupo de manifestantes ataviados de amarillo --el color de la protesta de las educadoras infantiles-- se han sentado bajo el puente de Eduardo Dato entre Rubén Darío y la calle Serrano.

Los convocantes habían llamado a arrancar los piquetes y los pasacampus a partir de las 8 horas y continuar las acciones de protesta hasta el mediodía, cuando a las 12 horas tendrá lugar el plato fuerte de la jornada con la concentración de todas las etapas educativas en la Puerta del Sol.

De esta manera ha comenzado una huelga indefinida que busca reclamar ""más recursos y mejores condiciones laborales". El comité de huelga está formado por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, así como por las plataformas docentes Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Según ha señalado en un comunicado, cuentan también con el apoyo de "un gran número de organizaciones del ámbito educativo que representan a familias y alumnado".

RECLAMACIONES

Entre sus principales reivindicaciones figura la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional y de 22 en Primaria, "garantizando que el cómputo incluya las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones".

Asimismo, reclaman reducir el número de estudiantes por aula a 13 en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en FP, junto con la adecuación de las ratios para el alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo.

En materia de atención a la diversidad, solicitan una dotación mínima de un orientador por cada 250 alumnos, un profesional de Servicios a la Comunidad por centro, un docente de Pedagogía Terapéutica por cada ocho alumnos y uno de Audición y Lenguaje por cada doce. También piden un maestro de compensatoria por centro, "aunque no se alcancen las ratios mínimas".

Para Educación Especial, plantean garantizar un profesional por cada seis alumnos con discapacidad intelectual y uno por cada grupo de entre uno y cuatro alumnos con pluridiscapacidad, trastorno del espectro autista o trastornos graves de conducta.

El comité reclama, además, un plan de medidas para garantizar la equidad y la adecuada atención del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con necesidades educativas especiales o perteneciente a otros colectivos vulnerables.

En este sentido, demanda la recuperación de las aulas de enlace y la "eliminación del modelo actual de bilingüismo para frenar la segregación educativa", con el objetivo de promover "una educación pública inclusiva y de calidad para todo el alumnado".

INCREMENTO SALARIAL DE 600 EUROS MENSUALES

En el ámbito retributivo, los convocantes exigen un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico, junto con la equiparación retributiva para el profesorado de FP y de Servicios a la Comunidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

También solicitan un complemento específico de peligrosidad para los profesionales de Educación Especial y al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo en cada centro educativo para "liberar al profesorado de cargas burocráticas y administrativas ajenas a su labor docente".

En cuanto a las infraestructuras y la salud laboral, reclaman un plan integral de climatización sostenible, la retirada del amianto, el "fin de la construcción por fases de los centros públicos" y mejoras en la prevención de riesgos laborales.