Arranca el proyecto de pasarela ciclopeatonal sobre el río Guadarrama para conectar cinco municipios de la sierra

Pasarela ciclopeatonal sobre el río Guadarrama para conectar cinco municipios de la sierra - AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha dado el primer paso para construir la pasarela ciclopeatonal sobre el río Guadarrama que conectará cinco pueblos de la Sierra, los municipios de Alpedrete, Collado Villalba, Guadarrama, Galapagar y El Escorial.

En concreto, la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha sacado a licitación la redacción del proyecto de ejecución para construir la citada pasarela sobre el río Guadarrama, en el entorno del histórico Puente del Herreño (M-501), y acondicionar la calle Santa Emilia, en la confluencia de los términos municipales de Alpedrete, Collado Villalba y Guadarrama.

La actuación, incluida en el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026, movilizará una inversión total de 2.606.172,71 euros y consistirá en una pasarela de madera laminada y la adecuación de los márgenes, redes de saneamiento y alumbrado LED de última generación.

El contrato para la redacción del proyecto, con un presupuesto base de 90.694,81 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, supone el primer paso para la construcción de esta infraestructura que da respuesta a una demanda vecinal histórica para solucionar un 'punto negro' de seguridad vial para peatones y ciclistas en el entorno del histórico Puente del Herreño (en el kilómetro 1,5 de la M-510).

CONEXIÓN DE 950 METROS Y RUTAS ESCOLARES SEGURAS

La intervención abarcará un trazado continuo de unos 950 metros de longitud. El recorrido arrancará en la calle Santa Emilia, en la confluencia de los términos de Alpedrete, Collado Villalba y Guadarrama, atravesará un tramo de la Cañada Real Segoviana y cruzará el cauce del río Guadarrama para desembarcar en las calles de Astorga y de León, en el término de Galapagar.

La nueva pasarela supondrá una mejora en la interconectividad de los vecinos de El Escorial que residen en Los Negrales y conectará núcleos residenciales galapagueños como Colonia España, Monte Encinar y Los Arroyos, además de favorecer la conexión con colegios, equipamientos deportivos y otros servicios de la zona sin necesidad de recurrir al vehículo privado.

Los pliegos de la licitación exigen que el nuevo paso garantice la accesibilidad universal, prohibiendo cualquier tramo con una pendiente superior al 6% para asegurar el tránsito de personas con movilidad reducida, sillas de ruedas y carritos de bebés. El diseño del itinerario incluye la mejora del firme y de la señalización de la calle Santa Emilia, que actúa como eje vertebrador entre áreas residenciales y centros educativos y deportivos de carácter supramunicipal.

Se trata de un proyecto supramunicipal en el que estos cinco municipios llevan años trabajando. Actualmente, no hay ninguna conexión accesible entre las márgenes del río en esta zona, que forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación en la 'Cuenca del río Guadarrama' y por la que discurre la Cañada Real Segoviana.