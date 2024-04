Arranca recogida de firmas para que la Asamblea debata la ILP sobre la climatización y adecuación de colegios públicos

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Autonómica por la Climatización y Adecuación de los Centros Educativos Públicos en la Comunidad de Madrid ha iniciado este martes con un acto simbólico en la Puerta del Sol, junto a la sede del Gobierno autonómico, la recogida de las firmas necesarias para que la Asamblea regional debata la iniciativa legislativa popular (ILP) que promueve lograr dicha actuación en colegios e institutos madrileños.

El acto ha contado con la presencia de representantes de las distintas organizaciones que integran la plataforma, como los sindicatos CC.OO y UGT, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid (FRAVM).

Esta plataforma necesaria obtener 50.000 firmas para que el texto pueda ser tramitado en el Parlamento regional, para lo que este martes han iniciado la recogida de apoyos y ha agradecido "de antemano" la colaboración "de la sociedad madrileña".

En declaraciones a los medios, la representante de la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid, Isabel Galvín, ha lamentado que no exista "climatización" en los centros de la región, más allá de "iniciativas puntuales siempre empujadas por resoluciones de la Inspección de Trabajo".

Galvín ha lamentado, en declaraciones facilitadas a Europa Press, que no se cumple el límite de 27 grados en épocas de calor y de 17 en invierno, de acuerdo con la legislación laboral. "Se sobrepasa de manera regular porque la climatización no existe y además los cerramientos, el tejado, las calderas son muy antiguas", ha añadido antes de sentenciar que "no se ha invertido suficientemente" en estos centros públicos.