Arrancan los trabajos previos de trasplante de árboles de cara a la ejecución del cantón de Montecarmelo.

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos previos de trasplante de árboles de cara a la ejecución del cantón de limpieza de Montecarmelo han arrancado este miércoles, según han informado fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a Europa Press.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que estas actuaciones no significan que las obras vayan a comenzar ya. En este sentido, han recalcado que hasta que no esté redactado el proyecto definitivo, que será a lo largo de este año, "no se iniciará la construcción".

Alrededor de las 9 horas, vecinos de Montecarmelo han visto a los trabajadores "delimitado la supuesta zona donde se va a construir y marcando los árboles que van a talar y aquellos que pueden salvar". Ignacio, portavoz de la Plataforma de Afectados por el Cantón, ha detallado que casi 40 vecinos han acudido para "impedir los trabajos".

"Los vecinos han sacado a los perros y se han encontrado con los trabajadores, que decían que tenían una orden para realizarlo, pero no han querido enseñarla. Hemos llamado a la Policía y se han parado las actuaciones hasta que venga un responsable municipal", ha indicado a Europa Press.

El portavoz de la asociación vecinal ha remarcado que "les ha sorprendido" el comienzo de estos trabajos previos, aunque ha remarcado que en los últimos días todos estaban "avisados" por si había algún movimiento en la zona.

En el Pleno del mes de marzo, la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) exigió al Gobierno municipal la reubicación del cantón de Montecarmelo, mientras que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, cargó contra su "manipulación y mentiras".

"Si los cantones son tóxicos y cancerígenos, ¿me pueden explicar por qué no piden que se cierren los 116 cantones? Los cantones no albergan acumulación de basura ninguna. Son vestuarios del personal que realiza la limpieza para que la ciudad esté más limpia", defendió en su intervención.