El Arzobispado utilizará solo 18 centros educativos de la capital para acoger peregrinos en la visita del Papa León XIV

Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). Madrid afronta importantes restricciones de tráfico entre el 3 y el 9 de junio por los preparativos y la visita del Papa León XIV, con es - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Madrid utilizará 18 centros educativos públicos de la capital --15 institutos y tres colegios-- para acoger peregrinos durante la visita del Papa León XIV, a la vez que se encargará de la limpieza y la organización.

Así, la cifra los centros cedidos por la Comunidad de Madrid desciende de los 80 anunciados en un primer momento. El objetivo es "garantizar el buen desarrollo de la visita del Santo Padre a la región", han detallado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a Europa Press.

Desde el Ejecutivo autonómico han remarcado que la gestión para la puesta a disposición de estos espacios "se ha realizado cumpliendo todas las normativas vigentes". Y es que, la cesión de estos centros públicos había recibido en los últimos días críticas por parte del sindicato STEM y de asociaciones de familias de alumnos.

El último fue el del IES Cardenal Cisneros, que había calificado de "un abuso de poder" que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a través de la Dirección del Área Territorial (DAT), haya "impuesto" a los centros educativos el "uso religioso" en su espacio.

"Dada la laicidad, amparada por nuestra Constitución, de los centros educativos públicos, hay entornos más adecuados para alojar a los peregrinos. La misma Diócesis no ha obligado a los colegios católicos sino que ha hecho un llamamiento a la voluntariedad, al que sólo han respondido cinco colegios de los agustinos, que nos conste", indicó en un comunicado.

Al hilo, la asociación apuntó que el alojamiento a peregrinos "no ha pasado" por el Consejo Escolar y ha sido "una orden impuesta sin opción a negarse frente a la voluntariedad de los centros privados/concertados católicos".

Fuentes de la Consejería de Educación han defendido que cuando alguno de los centros solicitados ha comunicado que tenía programada alguna actividad que coincidía con las fechas previstas para el uso de sus instalaciones, "se le ha informado que no tendría que participar en el dispositivo para que pudiera realizarla con normalidad".