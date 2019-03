La Asamblea afronta este jueves el último Pleno de la Legislatura con un balance de la gestión del Gobierno

Publicado 20/03/2019 18:57:08 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid afrontará este jueves el último Pleno de la Legislatura en el que habrá preguntas e iniciativas en las que los grupos parlamentarios pedirán al Gobierno regional que haga un balance en materias como movilidad, educación o sanidad.

En concreto, durante las preguntas de la Sesión de Control, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado; la portavoz de Podemos, Clara Serra; y el portavoz 'popular', Enrique Ossorio, pedirán al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que haga un balance de la gestión de su Gobierno durante la X Legislatura.

Aguado ya señaló que lamentaba todas las normativas que no han salido adelante como "no poner en marcha la figura del defensor de los denunciantes de corrupción política en la Comunidad", algo que a su parecer ha impedido "la pinza PP-PSOE". Además, lamentó que no se haya aprobado la limitación de mandatos, que no se sea alcalde y diputado al mismo tiempo ni eliminar los aforamientos.

"LEGISLATURA PERDIDA", DICE PODEMOS

Asimismo, Clara Serra tachó esta Legislatura de "perdida" por una "degradación de los servicios públicos, la desigualdad y el incremento de la precariedad laboral". "No pueden asegurar que no vayan a concurrir a las elecciones haciendo trampas o dopados y que la corrupción no siga existiendo", sostuvo.

Para la portavoz de la formación 'morada', ha habido "muchas leyes" que no les han dejado llevar a cabo como la de una alimentación sostenible, la normativa de pobreza energética, la financiación de las escuelas de música y danza o una Ley de residencias.

Por su parte, Gabilondo cree que se ha desaprovechado "una gran oportunidad" porque como Comunidad "se ha estado atentos a otros asuntos, sin ir más allá". Por ejemplo, le hubiera gustado que algunas leyes se hubieran podido aprobar de cambio climático, de servicios educativos, en materia de transportes; así como sobre universidades o que no se haya reformado la actual Ley del Suelo.

El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, señaló este martes que, "pese a haber sido un Legislatura complicada con un Gobierno en minoría", han sacado adelante los cuatros presupuestos.

"Es una pena que haya leyes que no se han podido aprobar como es el caso de la Ley de Farmacia, la Ley de Salud Pública, la Ley de Universidades y la Ley del suelo o proyectos que han sido boicoteadas por el cortoplacismo de los grupos de la oposición, sobre todo de Cs que se ha unido con Podemos y PSOE para tumbarlas", lamentó.

Serrano defendió que el Gobierno también ha aprobado dos rebajas fiscales, un nuevo Reglamento de la Asamblea, "que es bueno para su funcionamiento, transparencia y participación", la gratuidad de los libros de texto y las escuelas infantiles de 0 a 3 años o la Ley de Víctimas del Terrorismo.

Así, en el Pleno de este jueves el diputado socialista José Manuel Freire y la diputada de Podemos Mónica García querrán que el Ejecutivo madrileño haga una valoración sobre la situación actual de la sanidad; mientras que la diputada de Podemos María Acín querrá saber qué opina el Gobierno sobre la situación de Metro de Madrid y su gestión.

Por parte de los 'populares', el diputado Juan Van-Halen consultará al Ejecutivo autonómico qué ha hecho a lo largo de esta Legislatura en materia de Cultura y su compañero Alfonso Serrano sobre la evolución de la economía y el empleo en la Comunidad.

En otro orden de cosas, comparecerá la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, sobre el desarrollo de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual; el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, informará sobre la situación de la universidad madrileña "tras las presuntas irregularidades producidas en la Universidad Rey Juan Carlos".

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE PERSONAL

Por otro lado, la Cámara regional aprobará el Proyecto de Modificación del Estatuto de Personal, que supone la supresión de forma progresiva del complemento que cobran los trabajadores del Parlamento en el momento de su jubilación, que asciende hasta los 46.447 euros, una decisión acordada el pasado viernes entre el órgano rector del Parlamento y los sindicatos con representación en la mesa de negociación.

Además, se debatirán en la sesión plenaria de este jueves cinco proposiciones no de ley, entre las que destacan una sobre el desarrollo de los principios de autonomía financiera, otra para la lucha contra la contaminación y la iniciativa que pretende realizar nuevas medidas en el nuevo convenio de cesión del campo de fútbol del Rayo Vallecano.

Asimismo, los grupos de la oposición, durante el Pleno extraordinario que se celebrará justo después del ordinario, aprobarán la Ley de transparencia, de acceso a la información pública y de participación propuesta por PSOE.

El objetivo de la norma es abrir las administraciones para que los ciudadanos puedan aportar sus ideas y que puedan acceder a la práctica totalidad de los documentos oficiales de la Comunidad de Madrid.