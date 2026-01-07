Asamblea aprueba una subida de sueldo del 1,5% a diputados y un aumento del 4% a subvenciones de Grupos Parlamentarios

El hemiciclo de la Asamblea durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea de Madrid aprobó el pasado 12 de diciembre la subida de sueldo del 1,5% de los funcionarios para los diputados de la Cámara y también el incremento del 4% de las subvenciones de Grupos Parlamentarios.

El sueldo de los parlamentarios en exclusividad rozará este año los 4.000 euros, según ha adelantado 'El País' y ha confirmado Europa Press. Este incremento nace del Real Decreto-ley 14/2025 de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Fuentes parlamentarias han indicado que esta ha sido la forma de proceder de la Mesa desde el año 2024 en el que se aplicó a los funcionarios y diputados el Real Decreto-ley 4/2024.

"En ambos casos se trata de una actualización de las retribuciones para mantener el poder adquisitivo de las mismas ante el incremento del coste de la vida", han destacado.

Asimismo, han recalcado precisado que se actualizan las subvenciones a los Grupos Parlamentarios que da la Asamblea en los mismos términos, como consecuencia de que las mismas se destinan "en buena medida a sufragar los sueldos de su personal".