La Asamblea debate los Presupuestos de 2026, que superan por primera vez los 30.000 millones

Archivo - Hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante un pleno - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha arrancado este jueves a las 10 horas el Pleno que aprobará mañana los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, que por primera vez superan los 30.000 millones de euros y que han integrado en el trámite parlamentario 25 enmiendas de los Grupos Parlamentarios (3 de PP, 5 de Más Madrid, 10 de PSOE y 7 de Vox).

Así, a lo largo de este día se debatirán durante una hora las diferentes secciones y los partidos irán confrontando sus modelos en ámbitos como la Educación, la Sanidad o la Vivienda.

Antes de entrar en materia presupuestaria la Cámara de Vallecas ha guardado un minuto de silencio por Carmen San José, quien fuera diputada de Podemos tras las elecciones de 2015 y que estuvo vinculada a la defensa de la sanidad pública.

A lo largo del día los parlamentarios irán puntualizando las cuentas hasta que el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, suspenda la sesión hasta el día siguiente. El viernes, si hubiera concluido ya el debate de todos los capítulos, sería el turno de los grupos parlamentarios de menos a mayor por un tiempo de 10 minutos con posibilidad de réplica de 5.

En esta ocasión los Presupuestos superan por primera vez los 30.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,98% con respecto al año anterior, con especial incremento en Sanidad.

Contará con una inversión de casi 50 millones diarios para su sanidad y educación públicas. Se superan por primera vez los 30.000 millones de euros (30.663,6) con récord de 23.996 millones para políticas sociales (9 de cada 10 euros), han detallado.

En concreto, las cuentas públicas madrileñas, que crecen un 6,98% con respecto a 2025, han recibido el aval de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha validado tanto sus previsiones como su metodología, han señalado desde el Ejecutivo autonómico.

Los principales incrementos en 2026 son para Sanidad (+549,8 millones), Educación (+259,4) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (+209,9), sumando entre las tres Consejerías un avance anual de más de 1.000 millones. Sanidad y Educación son los departamentos con mayor presupuesto para el año próximo al rozar los 18.000 millones, el 58,6% del total. Por su parte, Vivienda, Transportes e Infraestructuras, descontando el efecto de los fondos europeos, registra también un sustancial aumento de 160 millones de euros.