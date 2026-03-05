La Asamblea de Madrid guarda un minuto de silencio por la mujer asesinada presuntamente por su expareja en Tetuán

Minuto de silencio en la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha guardado este jueves un minuto de silencio por la mujer de 37 años asesinada en Tetúan presuntamente a manos de su expareja, que fue detenido.

Los hechos se produjeron el 18 de febrero pasadas las 15 horas, cuando un varón de 34 años y nacionalidad paraguaya confesó a un indicativo de la Policía Nacional en la zona de Tetuán que había matado a una mujer.

El sospechoso brindó a los agentes la dirección de la víctima, hasta donde se trasladaron los efectivos policiales. Al registrar la vivienda comprobaron o que efectivamente había una mujer muerta en la cama con síntomas de estrangulamiento.

La víctima, una mujer paraguaya de 37 años, tenía dos hijos de corta edad. Las primeras investigaciones apuntaban a que el presunto autor podría ser expareja de la víctima, según informan fuentes policiales, que apuntan que se desconoce si había registros previos en el sistema VioGén.