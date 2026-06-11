Asamblea no aprueba aún la nueva Carta Básica de Telemadrid que saldrá adelante el próximo Pleno con la absoluta del PP

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid no ha aprobado este jueves la nueva Carta Básica de Telemadrid al no haber conseguido el respaldo de dos tercios de la Cámara, pero será ratificada en el próximo Pleno en el que valdrá con la mayoría absoluta del PP.

La Carta Básica es el documento que fija los objetivos generales del ente. Determina sus fines de servicio público y orienta su programación, gestión y evaluación durante los años que esté en vigor.

Entre los cambios que introduce respecto a la de 2019 está la vigencia de ocho años prorrogables hasta la aprobación de un nuevo texto, el refuerzo del Contrato-programa o los principios que destaca como servicio centrado en la sociedad, alfabetización mediática y digital, neutralidad tecnológica, igualdad, diversidad y protección de la infancia.

Asimismo, dedica un apartado a la transformación digital y la innovación, regula el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, fija la digitalización y explotación del archivo audiovisual, prevé convenios de formación y cooperación institucional con administraciones y sector audiovisual madrileño y establece el marco de la oferta televisiva, radiofónica y de servicios en línea.

El cambio a esta doble votación llegó con la Ley 3/2022, de 28 de abril, de modificación de la Ley de Radio Televisión Madrid de 2015. En este cambio se modificó el método de aprobación y se recalcó que en caso de no conseguirse la mayoría de dos tercios en primera votación, se procedería a una segunda en la que valdría con la mayoría simple.

La defensa del nuevo texto la ha llevado a cabo el presidente de la Comisión de Telemadrid, el 'popular' David Parry, quien ha reivindicado que las televisiones públicas están para ofrecer "lo que no dan las televisiones comerciales" ya que no buscan audiencias sino "servir a los madrileños".

"Esta carta no llegó blindada, llegó abierta, emanada de un Consejo de Administración democrático que fue escogido por esta Cámara por unanimidad. La hemos enmendado para exigir que los contenidos de Telemadrid reflejen de manera prioritaria la atención a las zonas rurales, para combatir la despoblación y vertebrar el territorio con orgullo madrileño", considera, además de defender que este documento "no quita derechos" sino que "los multiplica".

LA IZQUIERDA NIEGA QUE BUSQUE LA NEUTRALIDAD

Por su parte, el diputado del PSOE Horacio Díaz ha afirmado que la nueva Carta Básica se incumple antes siquiera de aprobarse y ha citado como ejemplo el artículo que pide "pluralidad y neutralidad" -6c- cuando en Telemadrid no hay manifestaciones en Madrid, solo a las que va Ayuso, y "no hay más opinión que la que sale de la Puerta del Sol".

"Ni pluralidad, ni independencia del gobierno, ni servicio público, lo primero que tiene que hacer Telemadrid para volver a ser un medio útil es cumplir con las normas que se le han dado", ha reclamado Díez.

El socialista ha afirmado, además, que con cada reforma legal del Gobierno de Ayuso de Telemadrid "tiene más control" sobre el ente público y que ha significado "siempre gestión, menos servicio público, externalizaciones, precarización del empleo y, por último, la pérdida de audiencia y de prestigio de un medio que debería servir a la ciudadanía madrileña".

Por Más Madrid Pablo Padilla ha acusado a Aysuo de haberse "vuelto una hooligan" desde que ha llegado a la Presidencia y lo ha contrastado con 2017, cuando ambos formaron parte de la comisión que abordó la reforma de Telemadrid en la que se defendía que tenía que ser "una televisión pública con suficientes recursos y trabajadores independientes".

Cree que ha convertido a Telemadrid "en la correa de transmisión de lo que ocurre en la Puerta del Sol" y ha preguntado "qué gana" el ente público "eliminando de la Carta Básica las palabras LGTBI, violencia machista, racismo y xenofobia".

"Ustedes han eliminado cualquier mención a órganos de control, independencia o participación. Han eliminado el Consejo de Redacción, el Libro de Estilo, el Derecho de Acceso, el Derecho de Rectificación y la Oficina de Participación, el Espectador y el Radioyente", ha reprochado Padilla tras poner en cuestión también la pluralidad de las tertulias.

VOX CRITICA QUE SE USE COMO "ÓRGANO DE PROPAGANDA"

Del lado de Vox, la diputada Ana Velasco ha criticado que el PP esté haciendo con Telemadrid "exactamente lo mismo" que el PSOE con RTVE en su "objetivo indisimulado de convertirlo en su órgano de propaganda" y cree que esta nueva carta básica es "el paso que les faltaba para lograrlo".

"La que hemos tenido durante los últimos nueve años se negoció, se elaboró con consenso por unanimidad", ha recordado que considera que esta nueva ha sido elaborada "a escondidas y sin informar al resto de grupos", al asegurar que se les ha enviado ya redactada y con "una semana escasa para proponer modificaciones".