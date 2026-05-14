La Asamblea rechaza la propuesta de Más Madrid para crear una auditoría sobre la colaboración público-privada en Sanidad

Vista general durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid, con los votos en contra de PP y Vox, ha rechazado este jueves la propuesta de Más Madrid para crear una auditoría que evalúe las prácticas de colaboración público-privada en materia sanitaria.

Se trataba de una Proposición No de Ley (PNL), presentada por Más Madrid, apoyada por el PSOE. El texto pedía realizar una auditoría sobre todas las actividades económicas en la sanidad madrileña, con especial atención al grupo Quirónsalud por ser "el que ostenta una mayor cantidad de conciertos y una mayor cantidad de población atendida".

Además, planteaba un análisis detallado del coste de oportunidad del modelo mixto y avanzar progresivamente hacia la recuperación de la gestión y titularidad públicas de todos los centros sanitarios de la red madrileña.

Para defenderla, ha tomado la palabra la diputada Marta Carmona, quien ha subrayado que el modelo de inversión y gestión de iniciativa privada "ha parasitado y desangrado y deformado la sanidad" de la región "hasta convertirla en una sombra de lo que fue".

"Preocuparse por las personas o preocuparse por los beneficios económicos, esa es la disyuntiva de esta crisis de la proposición de ley sobre privatización que traemos hoy y de absolutamente todo lo que diferencia esa forma de gestionar y nuestra forma de gestionar", ha recalcado.

Carmona ha defendido la Ley de Gestión Pública de la Sanidad, que "pone fin" a los modelos concesionales con ánimo de lucro, convierte la externalización de servicios sanitarios en "una verdadera excepción" y "normaliza la reversión a gestión pública una vez terminan los contratos".

Por parte del PP, el diputado Raúl Martín ha asegurado que esta PNL es "la misma cantinela de siempre" de Más Madrid, que va "en contra de la colaboración público-privada" y que solo busca "atacar" a la Comunidad para "tapar la corrupción de un gobierno sanchista que tiene su epicentro en la calle Ferraz y a blanquear la incompetencia y la incapacidad manifiesta de la ministra de Sanidad".

Así, ha justificado que el Gobierno regional "no paga ni un solo euro si no existe una asistencia real, justificada y registrado" y solo ven intención de "sembrar la sospecha" con una propuesta que es "un panfleto ideológico". "Piden auditorías a Quirón, pero estas auditorías se están haciendo. Dejen de faltar el respeto a los funcionarios", ha espetado.

PSOE CRITICA QUE CADA VEZ HAYA "MÁS HOSPITALES PRIVATIZADOS"

Por el PSOE, la parlamentaria Sara Bonmati ha cargado contra el modelo de la Comunidad de Madrid porque "ha conseguido que la mitad de Madrid abandone la sanidad pública". Ha añadido que hay "más hospitales privatizados, menos camas, más contratos y menos profesionales".

"Desde la izquierda, hablamos de servicios públicos, pero ustedes hablan de un negocio que se financia con el dinero de todos los madrileños, que crece sistemáticamente por encima de lo presupuestado, que nunca rinde cuentas y cuyos beneficiarios tienen nombre y apellidos", ha remarcado.

VOX LO TILDA DE "PANFLETO IDEOLÓGICO"

La parlamentaria de Vox Raquel Barrero ha criticado que Más Madrid use esta PNL como "panfleto ideológico envuelto en lenguaje administrativo" a través de un "diagnóstico sesgado". "Lo que ustedes plantean es revertir progresivamente el modelo de colaboración público. Pero no lo hacen desde la evidencia empírica, lo hacen desde el dogma", ha asegurado.

Es por ello que ha censurado que no tengan "ni el más mínimo rigor técnico" no dando "ni un solo dato". "Hay medidas que a nosotros nos parecen irresponsables. Dicen, vamos a revertir el modelo de gestión y a expulsar al sector privado. Muy bien, ¿me pueden decir cuánto cuesta eso? ¿Me pueden decir cuál sería la indemnización asociada a revertir de forma anticipada un contrato? ¿Han hecho los números?", se ha preguntado.