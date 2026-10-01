La Asamblea rechaza con los votos de PP la comisión de investigación sobre Madrid Network pedida por PSOE

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves con los votos de PP la comisión de investigación pedida por PSOE para investigar la gestión, concesión, seguimiento y recuperación de préstamos otorgados en el convenio suscrito entre la Comunidad y Madrid Network.

El diputado del PSOE en la Asamblea Fernando Fernández ha afirmado que cuando durante "más de 15 años" se acumulan "preguntas sin respuesta, documentos que no aparecen, informaciones que se niegan, recursos judiciales" y "decenas de millones de euros de dinero público pendientes de recuperar, lo que corresponde a un gobierno democrático no es poner un candado".

Se ha referido a Fernández Lara a los 80 millones de euros que adeuda a la Comunidad de Madrid a raíz de un convenio de 2011, que no ha hecho que dejara de recibir "subvenciones públicas año tras años". La Comunidad, por su parte, siempre ha defendido que ha exigido "las cuotas impagadas" a Madrid Network y que ha cumplido "religiosamente sus obligaciones".

En cambio Fernández Lara cree que debería abrirse esta comisión de investigación porque quedan sobre la mesa varias preguntas como "dónde está el dinero", "quién recibió cada euro" o qué mecanismos de control se utilizaron.

"Si todo está tan claro, si todo se hizo correctamente, si todos los controles funcionaron, si todo el dinero se recuperó o está permanentemente o perfectamente garantizado, si no existe ninguna responsabilidad política, si no hay nada que ocultar, ¿por qué tienen tanto miedo a que investiguemos?", ha rematado.

En cambio, la parlamentaria 'popular' Alicia Sánchez-Camacho ha defendido que esta comisión se no va a realizar "por mucho que la presenten más de 140.000 veces porque no tienen motivos". "No se va a dar autorización a esa comisión por una razón muy clara, porque este Gobierno de la Comunidad de Madrid ha actuado con total transparencia en todo momento", ha reivindicado.

Así, ha señalado que se han respondido preguntas escritas, orales, comparecencias de la consejera, del viceconsejero y preguntas "permanentes", a la vez que ha destacado que la ejecución técnica se realizó "correctamente", tal y como demostró "la auditoría externa".

VOX Y MÁS MADRID APOYAN LA COMISIÓN

En cambio, la diputada de Vox Ana Cuartero considera que es importante saber más sobre los 80 millones transferidos del Gobierno del Estado a la Comunidad de Madrid y gestionados por Madrid Network en el año 2011. "Hay una absoluta opacidad sobre qué ha pasado con aquellos proyectos que en primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta convocatoria fueron considerados elegidos", ha apuntado.

Así, cree que debería "ponerse el foco" sobre el hecho de que "un 0% de los proyectos elegidos" desde 2011 a 2014 se han ejecutado adecuadamente. "¿Tener vínculos con el Partido Popular fue un elemento que decidió la balanza para adjudicarles fondos?", se ha preguntado.

Por último, la diputada de Más Madrid Jimena González ha tachado de "pufo, chanchullo y entramado de corrupción del Gobierno de la Comunidad" a Madrid Network. Considera que a pesar de que el PP tiene la capacidad política para tumbar esta comisión no tiene "derecho moral" para hacerlo.

"Bloquean toda la fiscalización a Madrid Network porque saben perfectamente lo que hay detrás", ha incidido tras recordado que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, trabajó para esta compañía, que funcionó como "chiringuito donde se enchufaba a los militantes y a los cuadros del PP".