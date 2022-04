La Asamblea tendrá una comisión de estudio para analizar el fenómeno de las bandas juveniles violentas

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la creación de una comisión de estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas, a propuesta del PP y apoyada también por los diputados de Vox, con el posicionamiento en contra de Más Madrid, Unidas Podemos y la abstención del PSOE.

En el turno de debate, el diputado de Unidas Podemos Serigne Mbayè ha indicado que sería interesante esta propuesta si no fuera porque conocen "demasiado" al PP que se centra en la "segregación y la exclusión como la actual exclusión sanitaria que sufren miles de personas migrantes". "La principal causa de violencia juvenil es la desigualdad. Esta propuesta está destinada a estigmatizar a los inmigrantes de segunda generación que son tan españoles como los que estamos aquí", ha lanzado.

El diputado de Vox Ignacio Arias ha dado las gracias al PP por, con esta comisión, "acercarse" al discurso de su partido cuando hablaban de garantizar la seguridad de los madrileños. "Hasta ahora siempre se habían mantenido en el consenso 'progre' que negaba esta situación", ha trasladado.

El parlamentario del PSOE José Luis García ha criticado el escenario de inseguridad que plantean los 'populares' para querer poner en marcha esta comisión. Considera que quieren "sacar unos supuestos réditos electorales a costa del miedo en la gente", lo que ha tachado "de irresponsable y deleznable".

La diputada de Más Madrid Tania Sánchez ha criticado que para el PP "lo peligroso sean los niños que no tienen padres que les acompañen en este tránsito, como en Ucrania, y que quieran "hablar de los bucaneros y no de las bandas nazis que van por las calles provocando". Para la parlamentaria, lo que debería "aterrar" es que el Gobierno regional "no hace nada" cuando tiene la capacidad de intervenir este problema" y lo que haces es una comisión "para entretener".

Por último, la diputada del PP Ana Dávila ha defendido que esta comisión no busca promover el "discurso del odio" sino que buscan "abordar desde una perspectiva amplia una preocupación" que comparten todos: la violencia juvenil y, especialmente, en menores. "La violencia en sus distintas formas se ha convertido en el componente más habitual y más grave en la conducta infractora en menores", ha expuesto.