Asensio (Cámara de Madrid) pide abordar la "carga fiscal nacional desproporcionada" y el "absentismo galopante"

Archivo - Imagen de recurso del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, interviniendo durante la clausura de la Asamblea General de CEIM - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Madrid, Ángel Asensio, ha pedido este martes abordar la "carga fiscal nacional absolutamente desproporcionada", el "absentismo galopante" y luna "burocracia que consume tiempo, recursos y energía".

Lo ha hecho en su intervención en al clausura de la Asamblea General de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) en la que también ha cargado contra las "imposiciones a la regulación salarial laboral", citando explícitamente la última subida del Salario Mínimo Interprofesional "unilateral".

Considera que se ha llegado a una "situación insostenible" en términos económicos que es que el poder adquisitivo no ha crecido en los últimos años sino que "se ha reducido" porque la inflación no se ha podido compensar "ni con la subida de precios ni con la de salarios".

Ha criticado, asimismo, que no se haya utilizado la deflactación del IRPF. "No solamente no se ha hecho, sino que se ha subido un 14% y además se han subido los costes sociales (...) No vamos para adelante, sino para atrás", ha recalcado.

Es por ello que ha incidido en que el papel de las administraciones y de organizaciones como la suya tiene que ser la de acompañar a las empresas y "contribuir a reducir tras trabas, a favorecer un entorno regulatorio y a seguir reivindicando el valor social de quien arriesga", invierte y crea empleo".

A renglón seguido, ha hecho un llamamiento a abordar estas situaciones "desde la colaboración" entre las instituciones. Asensio ha puesto en valor a Madrid como la primera economía de España, suponiendo el 198% del Producto Interior Bruto nacional a pesar de contar con el 14,5% de la población.

Ha recordado, además, que el pasado año la región concentró "casi 7 de cada 10 euros" de la inversión extranjera que llegó a España y que el la economía madrileña creció un 3,1% sobre los 2,8% de la nacional.

"Se ha consolidado en una de las regiones más dinámicas de Europa. Y el liderazgo también se traslada a la creación de empleo", ha proseguido para celebrar que en Madrid "existe ese ecosistema favorable".

Ha agradecido que en la región "no se ponen palos en las ruedas" a los empresarios sino que se cree en ellos para permitir que se pueda "invertir con seguridad, con garantía y sobre todo con certidumbre". De esta manera ha reivindicado el apoyo "desde el punto de vista fiscal, normativo, administrativo" de las instituciones madrileñas.

"Aún así no podemos conformamos, debemos seguir trabajando juntos para consolidar el entorno empresarial ágil, más eficiente y combatir la sobrerregulación que tenemos a nivel nacional", ha rematado.