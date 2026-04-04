Una asociación humanista de Puente de Vallecas ofrece talleres de meditación gratuitos para jóvenes

La asociación humanista El Puente ofrece talleres de meditación gratuitos para jóvenes - ASOCIACIÓN EL PUENTE

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Humanista El Puente ofrece desde hace un año talleres de meditación gratuitos dirigidos a jóvenes en su sede en la calle Puerto del Monasterio número 11 del barrio de Puente de Vallecas.

La asociación pertenece a una corriente del movimiento humanista y lleva desde hace 30 años aplicando estos valores sociales al barrio de manera totalmente altruista. Una de las formas que utilizan los voluntarios de la asociación para dar a conocer estos talleres es pegando carteles por diferentes zonas del barrio.

Su presidente, Pablo Martín, lleva en la asociación prácticamente desde que se fundó y a través de los talleres ayuda a todas las personas que necesiten herramientas para dar sentido a su vida.

"Nos interesa todo el tema de la transformación personal, social, voluntariados y tema de la promoción de la no violencia", explica Martín en una entrevista concedida a Europa Press.

Asimismo, este hombre de 69 años afirma que ni él ni los voluntarios cobran nada, solo reciben una subvención del Ayuntamiento de Madrid de 1.200 euros anualmente por ser una asociación de barrio. "Aunque recibamos esta cantidad no nos da para pagar la sede y tenemos que poner dinero", detalla Martín.

DURANTE 2 MESES Y SIN FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Los talleres se imparten desde hace un año durante aproximadamente hora y media a la semana en dos meses. Los grupos se van formando conforme la gente se va apuntando por lo que las inscripciones están abiertas durante todo el año.

Los grupos están formados por unas 10 personas y actualmente tienen tres abiertos con participantes en una franja de edad próxima con el fin de que "la gente se sienta más identificada". Aunque la metodología a seguir en el desarrollo de las sesiones es la misma, puede variar conforme al carácter de los integrantes del grupo.

El presidente confirma que la mayoría de gente que se apunta suele ser joven, de aproximadamente 30 años. "La gente mayor lo ve más extraño y por eso nos dirigimos a jóvenes", asevera, quien añade que con temas de salud mental hay "más apertura con jóvenes a la hora de abordar el sector".

En este sentido, Martín relata que cuando comienzan los talleres lo primero que hacen los voluntarios que imparten las sesiones es aclarar a la gente que el taller "no es de origen terapéutico".

"El fin es hacer llegar a los participantes a la respuesta de que quieren hacer con su vida, pero reordenando antes sus conceptos a través de herramientas básicas", apunta. Asimismo, explica que el fin de estas herramientas es que "la persona pueda solucionar, superar dificultades y hacer de su vida algo más feliz".

El taller utiliza la meditación como herramienta en la que se desarrolla el autoconocimiento. "Yo voy a utilizar una herramienta, pero quiero saber que quiero conseguir y para que la voy a utilizar", relata Martín.

Asimismo, explica que después es necesario que la persona reflexione sobre "qué le está pasando o qué quiere o no quiere". Todas estas reflexiones se guían con un libro que se llama 'Autoliberación", un manual que utilizan los voluntarios para impartir los talleres.

Martín diferencia a los psicólogos de los talleres de meditación en la perspectiva social. "Para nosotros lo personal y lo social tienen una frontera muy difusa, tienen que ir de la mano", asevera.

LOS VOLUNTARIOS

Actualmente la asociación está compuesta por 30 miembros y parte de ellos son voluntarios de estos talleres. "No son necesariamente psicólogos, pero son gente interesada en ayudar", destaca el presidente que ha compaginado siempre la asociación con su vida profesional en el mundo de las artes gráficas.

Muchas personas participan en los talleres o actividades y después se hacen voluntarias con el fin de ayudar a los demás. Aunque los talleres llevan en marcha un año los anuncian permanentemente para ampliarlos. "Ojalá pudiéramos hacer mas", pide Martín, quien añade que además de este taller sobre meditación, hacen otros sobre autoconocimiento indirecto desde el punto de vista antropológico o participan en actividades del barrio.

"Nos interesa el tema social al mismo nivel que el personal. Participamos en manifestaciones por la sanidad pública o en la del Día de la Mujer el 8 de marzo", desgrana.

Por último, anima a todo el mundo a participar en los talleres y a que conozcan la asociación. Todos los interesados pueden solicitar información a través del correo electrónico (elpuenteasociaciónhumanista@gmail.com).