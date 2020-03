Amyts pide más equipos de protección, más profesionales y acceso a la PCR

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha solicitado más equipos de protección para los profesionales sanitarios y una mayor contratación de residentes de último año con contratos de adjunto, médicos de familia o médicos del Summa112 para combatir el coronavirus.

En un comunicado, Amyts ha señalado que es "imprescindible tener acceso a la PCR" para profesionales y así limitar los tiempos de aislamientos que "detraen efectivos para el trabajo"; un teléfono de contacto directo con servicios de Urgencias, coordinación y Salud Pública y una actualización de mapa de camas, recursos disponibles en cada momento, medios de transporte para personal y pacientes.

Asimismo, se necesita "dejar de lado la disputa sanidad pública y sanidad privada, unir ambos sistemas y coordinarse a la perfección". "Es imprescindible que se incorporen nuevos profesionales al sistema, ya sean residentes de último año con contratos de adjunto, médicos de familia o médicos del Summa 112. Si caen los profesionales, se cae todo el sistema", han alertado.

Han hecho también un llamamiento a los ciudadanos, "los que con su responsabilidad pueden ayudar a parar esta epidemia" para que se queden en sus casas y sean responsables en el uso racional de los servicios asistenciales, ya sean las consultas de atención primaria, ya sean la de los hospitales.

También, Amyts ha pedido a los políticos y autoridades sanitarias, tanto de nivel autonómico como nacional, "que hagan su trabajo, se dejen de peleas absurdas" y se unan y apoyen a los profesionales.

Y es que, desde Amyts han asegurado que los médicos les hacen llegar "mensajes de angustia, de miedo, de ansiedad, de desesperación e impotencia" por la "falta de material de protección; urgencias llenas, saturadas; hospitales que poco a poco llenan sus camas de pacientes afectados por el Covid-19; UCIs al límite, fallecimientos; médicos y otros profesionales sanitarios y no sanitarios al límite de sus fuerzas"

"Los refuerzos no llegan. No hay médicos para sustituirles, ya escasean también enfermeras y otros profesionales. Los centros de salud saturados y con pocos profesionales, el Summa desbordado y no hay suficientes servicios de limpieza", han lamentado.