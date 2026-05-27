Asociaciones vecinales de Carabanchel lanzan una consulta popular sobre el entorno de la plaza de Oporto - FRAVM

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel y la red Karabanchel Se Mueve han puesto en marcha una consulta popular para recoger propuestas vecinales sobre el futuro del entorno de la plaza de Oporto, tras el anuncio del Ayuntamiento de Madrid de su proyecto de remodelación integral del enclave.

La iniciativa se produce después de que el Consistorio haya presentado su plan para transformar la plaza de Oporto en el "centro neurálgico del distrito", con una inversión de 5,3 millones de euros y actuaciones que incluyen la plantación de más de un centenar de árboles, más de 3.000 arbustos, la creación de un carril bici, una nueva fuente ornamental y la ampliación de las zonas peatonales, en un ámbito que afecta también a la glorieta Valle de Oro y varias calles del entorno.

Según ha difundido la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado, la consulta, abierta a la participación de cualquier vecino, combina un formulario 'online' con una jornada presencial que se celebrará este sábado, de 12 a 14 horas, en el Jardín de las Asociaciones (calle General Ricardos).

Según los colectivos, la iniciativa busca implicar al vecindario en el diseño del futuro del entorno ante lo que consideran una situación de "abandono" de varios equipamientos, así como elaborar un documento de propuestas que será trasladado posteriormente al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid.

Entre los espacios incluidos en la consulta figura el antiguo colegio Magerit, para el que se proponen posibles usos como centro de Formación Profesional o espacio juvenil; el antiguo campo de fútbol Puerta Bonita, donde se plantean alternativas como un polideportivo, zona verde o recuperación deportiva; y el edificio de la Fundación Goicoechea-Isusi, para el que se sugieren usos sociales como escuela infantil o centro de día.

La jornada del sábado incluirá además actividades culturales, como la presentación del libro 'Memoria de Carabanchel', del periodista David Val, y una actuación musical de Pedro Herrero 'El Artivista'.

Los organizadores creen que es "urgente" ejecutar una intervención profunda en la zona "contando con la participación del vecindario", por lo que no descartan ampliar la iniciativa con nuevas mesas de votación en otros puntos del distrito.