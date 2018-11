AUGC Madrid condena la agresión a dos guardias civiles en Tres Cantos y exige más personal para garantizar la seguridad

Publicado 02/11/2018 14:12:59 CET

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Madrid ha condenado hoy la agresión sufrida la noche de Halloween por dos guardias civiles de Tres Cantos y ha reclamado un aumento de personal para garantizar la seguridad.

Los agentes, que estaban prestando servicio de paisano, recibieron puñetazos, patadas en la cabeza y hasta un botellazo. De momento, hay tres detenidos por este asunto. Ahora se están recuperando de las heridas sufridas, y desde AUGC les desean una pronta y total recuperación.

"Este caso se suma a las numerosas agresiones que han tenido lugar en la Comunidad de Madrid, ante las cuales debemos expresar nuestra más firme condena. No es la primera vez que un evento, organizado por una corporación local, se convierte en una riña tumultuaria con agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad allí presentes. No debemos tolerar que los guardias civiles sean brutalmente agredidos, tanto durante la prestación de servicio, como en su vida particular, por el mero hecho de ser los garantes de la seguridad pública y la protección de los ciudadanos", han expresado.

Por ello, la Asociación Unificada de la Guardia Civil de Madrid ha reclamado una mayor firmeza de todos los poderes públicos frente a estos ataques "para que quienes son los encargados de ofrecer seguridad se sientan también seguros en el ejercicio de sus funciones".

La asociación pondrá a disposición de los compañeros agredidos y de todos aquellos afiliados que sufran este tipo de agresiones sus servicios jurídicos para personarse como acusación particular, con el fin de poder reclamar las indemnizaciones por las lesiones sufridas y la condena que le corresponde a este tipo de actos contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"Estamos cansados de ver lo 'gratis' que es agredir a un guardia civil y la frustración de los compañeros ante la inacción de quienes deben velar por su integridad y seguridad en el trabajo y fuera de él", ha indicado la AUGC, que ha agradecido también todo el apoyo recibido por la Policía Local de Tres Cantos y la propia Comandancia, así como la "excelente actuación" de los agentes allí destinados y del Teniente Jefe de la Unidad.

RIESGO EN LAS CONDUCCIONES DE PRESOS

Por otro lado, la fuga protagonizada por un interno de Valdemoro, sucedida el pasado día 1 de noviembre en el Hospital 12 de Octubre, pone de relevancia el "riesgo extremo" de los guardias civiles que prestan servicio de conducciones en la Comunidad de Madrid.

"Este hecho, junto con el descrito anteriormente nos hace reclamar un mayor número de efectivos para la realización de estos servicios, de cara a una mayor seguridad de los guardias civiles en su día a día y para una mayor eficiencia en el servicio que prestamos a la sociedad. Es hora de que la Guardia Civil sea consciente de la importancia de los servicios de Conducción de Presos, y dote a los mismos de los medios y personal adecuados para que estos sucesos no se repitan", apuntan.

Y para ello, según la Asociación Unificada, debería existir "una mayor colaboración y coordinación" con Instituciones Penitenciarias, para que este tipo de situaciones de riesgo no se produzcan, y en caso de producirse puedan ser atendidas con el personal necesario.