AUGC Madrid denuncia la falta de chalecos, fundas antihurtos para pistolas y uniformes para todos los agentes

Publicado 19/10/2018 13:58:34 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Madrid ha denunciado, la falta de chalecos antibalas, fundas antihurtos para pistolas y uniformes para todos los agentes, entre otros problemas en la gestión de equipamiento.

El asesinato hace unos días del guardia civil de Granada ha vuelto a poner sobre la mesa las carencias de equipamiento que sufren los agentes en su día a día.

AUGC ha recordado que lleva años reclamando, con pocos avances, un chaleco de dotación individual para cada guardia civil, "y no como ahora que están asignados a las unidades". "En la actualidad, la dotación de chalecos no es suficiente para que cada compañero lleve uno durante el servicio, eso cuando no tienen más de diez años de uso. ¿Se imaginan ir a trabajar y que solo haya tres cascos para cinco obreros? Pues eso pasa en la Guardia Civil con los chalecos", apostillan.

La asociación se queja también de otras carencias fruto de la "nefasta gestión de equipamiento". "La modificación del sistema en la compra de vestuario en la Guardia Civil provoca situaciones tan rocambolescas como que un pantalón del uniforme tarde más de un año en llegar al agente que lo pidió", afirman.

Y no solo pantalones. También señalan que otras prendas como botas, prendas de abrigo, polos del uniforme de servicio, zapatos, cinturones, camisetas, chalecos reflectantes y hasta las gorras, que están obligados a llevar cuando se encuentran en zonas descubiertas si no quieren ser amonestados por sus superiores, "tienen una demora en la entrega de un año o más". "Incluso los números identificativos que deben portar en su uniforme tardan una media de seis o más meses", critica la AUGC.

Además, aseguran que se da la situación de que se les entregue a los agentes, en ciertas especialidades, uniformidad de segunda mano usada por otros compañeros anteriormente, "lo que roza la humillación para unos profesionales que entregan su vida a los demás sin pedir nada a cambio".

Para la Asociación Unificada de la Guardia Civil de Madrid, el sistema debería ser sencillo: el agente pide a través de una aplicación de la intranet corporativa de la Guardia Civil, se le quitan los puntos correspondientes a la uniformidad pedida y la petición queda almacenada en el sistema para su gestión.

"Pero después de este último paso, los guardias deben esperar meses y meses para recibirla. Y, lo que es peor, en caso de urgencia o rotura del pantalón, o de otra prenda, ya no se puede solicitar su reposición al almacén ubicado en Valdemoro como se hacía antes, porque está vacío desde hace más de un año", apuntan.

La Dirección General argumenta para explicar esta situación que el sistema de petición de uniformidad ha cambiado y ahora se solicita directamente al proveedor y se entregan las prendas cuando se paga, "por lo que el problema viene por la falta de abono del Ministerio correspondiente al fabricante de esas prendas".

Sin embargo, para AUGC Madrid "no dejan ser excusas de aquellos que deberían velar por una gestión óptima de los recursos para que los que están en la calle puedan estar equipados correctamente".

La asociación ya han planteado este problema numerosas veces en las reuniones con el General de la Zona de Madrid, pero piden una vez más "la inmediata solución de esta penosa realidad a los responsables y la agilización de los pedidos de vestuario para que los compañeros no deban comprarse ellos mismos la ropa o prestar servicio sin las prendas adecuadas para ello".

"Es el momento de avanzar en mejoras de material y equipar correctamente a los guardias civiles para que presten servicio en correctas condiciones de seguridad laboral", concluyen.