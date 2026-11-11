La automatizada L6 de Metro se estrenará a finales de marzo de 2027 y abrirá 24H en fin de semana en segundo trimestre

Pruebas de automatización en Línea 6 de Metro - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trenes automatizados (sin conductor) comenzarán a circular por la Línea 6 de Metro de Madrid a finales del mes de marzo de 2027, un nuevo hito en la centenaria red del suburbano madrileño, y prestará servicio las 24 horas durante los fines de semana a partir del segundo trimestre.

Con una inversión total de 920 millones de euros, la 'Circular', la línea que soporta mayor demanda de viajeros con 430.000 diarios, se convertirá así en la primera de la red completamente automatizada, poniéndo fin así a tres años de proyectos y obras desde su anuncio de puesta en marcha.

Con este paso, la Línea 6 podrá absorber un 70% más de demanda, llegando hasta los 730.000 viajeros diarios, y reducir ocho minutos el tiempo necesario para completar íntegramente el arco, además de lograr una mayor eficiencia (hasta un 30% menos de consumo energético) y fiabilidad.

Desde el Ejecutivo autonómico estiman que la operativa se pueda iniciar con 25 trenes en circulación y alcanzar la cifra de 48 a finales de 2027, según ha explicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, en un desayuno informativo.

Igualmente, permitirá uno de los compromisos anunciados recientemente por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como es la apertura de la línea las 24 horas durante el fin de semana. Desde el Gobierno regional se calcula que pueda comenzar en el segundo trimestre del próximo año. Asimismo, se estima un coste anual de un millón de euros sobre un presupuesto de 1.500 millones al año.

ÚLTIMA FASE DE PRUEBAS DE LOS TRENES

Actualmente, la compañía metropolitana afronta la última fase de los trabajos, con las pruebas de los trenes autónomos en las propias instalaciones y, de forma paralela, continúa con la instalación de las puertas de andén, imprescindibles para el funcionamiento de la línea automatizada. Hasta el momento, 56 de los 70 andenes de la 'Circular' ya tienen instalado este tipo de acceso, que estará completo a finales de 2026.

Así, Metro ha completado la primera fase de las pruebas nocturnas que permiten comprobar la integración de los coches automáticos, las puertas de andén, la señalización y el resto de las tecnologías entre las estaciones de Cuatro Caminos y Lucero, donde ya están instalados tanto el sistema de señalización como las puertas de andén.

La segunda fase, entre Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria, ha dado comienzo recientemente y está previsto que entre finales de este año y principios de 2026 se complete entre Moncloa y Pacífico.

Con estas pruebas, los técnicos verifican el cumplimiento de todas las reglas operativas y la precisión de las paradas en estación. Se desarrollan inicialmente a baja velocidad y, una vez validadas, se incrementa progresivamente para evaluar el comportamiento dinámico de los convoyes y garantizar en todo momento la máxima seguridad, calidad y confort de los futuros usuarios.

Además, se han realizado en condiciones reales. Así, dos de los coches se han lastrado con varias toneladas de hormigón para simular una ocupación de cuatro viajeros por metro cuadrado (los trenes tendrán capacidad para 1.395). Estos ensayos de dinámica vehicular se llevan a cabo tanto en condiciones de carga como en vacío, a fin de analizar y validar el comportamiento del material móvil en diferentes situaciones.

La compañía metropolitana está empleando en las pruebas cinco de los 48 trenes automáticos adquiridos para la transformación integral de la línea. Próximamente se sumará una sexta unidad procedente del centro que CAF, empresa fabricante de los trenes, tiene en Corella (Navarra), y otros tres más que ahora mismo se encuentran en la factoría de Beasain (Guipúzcoa). El resto se incorporarán a la flota progresivamente hasta finales del primer trimestre de 2027.

PRECISIÓN MILIMÉTRICA

En esta operativo juega un papel muy importante la sincronización milimétrica entre los trenes y las puertas de andén, ya que los trenes se detienen exactamente en el punto previsto del andén, permitiendo la apertura sincronizada entre las puertas del vehículo y las puertas de la estación.

De esta forma, se reducirá el desnivel entre andén y tren hasta situarlos prácticamente a la misma cota y se minimizará la separación horizontal del andén, dejando un espacio inferior a 30 milímetros entre tren y andén. Además, las zonas en curva disponen de un elemento de aproximación (gap filler) para mantener esa separación reducida y, con la configuración definitiva, el acceso al tren en silla de ruedas podrá realizarse directamente, sin necesidad de desplegar rampas.

En lo que resta de año y hasta finales de marzo de 2027 se espera completar la tercera fase de los trabajos, que contempla finalizar la instalación del sistema de seguridad CBTC (Control Basado en Comunicaciones), la integración de subsistemas y concluir las pruebas dinámicas y mecánicas de los trenes.

LA LLEGADA DE LOS TRENES

Metro de Madrid adquirió 88 trenes automáticos GoA4 (Grade of Automation 4), es decir totalmente automatizados sin la participación directa de ningún personal en el tren, de los que 48 irán destinados a esta línea (los 40 restantes para la Línea 1 que, aunque preparados para funcionar de manera autónoma, seguirán con conductor como hasta ahora). También están adaptados para el ATS (Automatic Train Stop o Detección Automática del Tren).

Cada una de las unidades se compondrá de seis coches --109,3 metros de largo--, y con 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros), lo que permite aumentar la capacidad un 17% al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385, 165 de ellas con asiento.

De eta forma, desde el Gobierno regional se busca atender el incremento de la demanda de viajeros prevista por el crecimiento poblacional de la región. La previsión apunta a que este año se superararán los 752 millones de viajeros, frente a los 737 a cierre de 2025 y los 677 de 2019.

Además, serán más rápidos, con un aumento del 33% en la velocidad media (hasta las 110 km/h), de modo que se posibilitará una frecuencia de paso cada dos minutos. Con una velocidad de crucero prevista de 70 km/h, serán capaces de completar todo el anillo circular en 46 minutos, lo que supone ocho menos que actualmente.

Igualmente, serán más seguros. Utiliza sistemas de señalización CBTC (Control Basado en Comunicaciones), que usan comunicaciones bidireccionales entre el tren y la vía para mejorar la eficiencia y seguridad del tráfico ferroviario y la trasladan al Centro de Control de Alto del Arenal. Así, sensores y sistemas informáticos monitorizan constantemente el estado de los trenes, permitiendo la supervisión y el control a distancia, así como la resolución automática de incidencias.

Para ello, el Puesto de Control Central de Alto del Arenal cuenta con una nueva zona específicamente diseñada para gestionar la línea automática. Para ello, se crearán siete nuevos puestos de trabajo (un supervisor, tres de controladores, un técnico de material móvil y dos profesionales de reserva). Así, pasará a contar con 33 trabajadores, siete de ellos centrados exclusivamente en L6.

También serán más eficientes, al contar con una cadena de tracción que permite hasta un 30% de ahorro energético (con sistemas de frenado regenerativo que devuelven energía a la red) y tendrán más potencia (con aumento del voltaje de tracción de los actuales 600 V cc a 1.500 V cc).

De forma paralela, Metro continúa adaptando sus instalaciones para la nueva flota. En el depósito de Laguna se han ejecutado obras para modernizar diversos aparatos de vía y se están adecuando equipamientos e instalaciones de mantenimiento, a fin de garantizar la operatividad y conservación de los nuevos trenes automáticos. También se ha llevado a cabo la renovación de la vía, la modificación de las instalaciones de alimentación eléctrica y la implantación de un moderno sistema de señalización.