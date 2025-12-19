Autorizado un incremento de 500 millones para hospitales de Fuenlabrada y Alcorcón y Unidad Central de Radiodiagnóstico

Archivo - Fachada del Hospital de Fuenlabrada - HOSPITAL DE FUENLABRADA - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha autorizado un incremento de 500 millones de euros para los hospitales de Fuenlabrada y Alcorcón y para la Unidad Central de Radiodiagnóstico, según el acuerdo adoptado en la última reunión del Consejo de Gobierno.

Más de la mitad de esta cifra, 252 millones de euros, irán al complejo del municipio fuenlabreño. Según ha apuntado el Gobierno regional, durante este 2025 ha incrementado su actividad, lo que ha conllevado mayores necesidades de recursos humanos, material sanitario y productos farmacéuticos.

Además, esta infraestructura aloja la Unidad de Protonterapia, ya en construcción, que albergará uno de los dispositivos punteros contra el cáncer cedidos a la Comunidad de Madrid por la Fundación Amancio Ortega.

Por su parte, el Hospital público Universitario Fundación Alcorcón contará con 217 millones de euros adicionales, hasta finales de 2026, para mejorar la prestación de su servicio público.

Los 46 millones de euros restantes están destinados a la empresa pública Unidad Central de Radiodiagnóstico, ubicada en el Hospital público Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que tiene como misión gestionar de forma eficiente e innovadora los servicios de radiología de hospitales y centros adscritos. De esta cifra, 6 millones irán dirigidos a la renovación y ampliación de equipos de alta tecnología, entre otras.