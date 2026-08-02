La AV Pasillo Verde gestionará los 1.230 metros de huerto comunitario municipal en la calle Casimiro Mahou Bierhans

Archivo - Un hombre trabaja en un huerto del Parque de la Olmeda, a 31 de mayo de 2023, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (2023). Durante este año el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha sacado a sorteo público 38 parcelas de huertos sociales - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal Pasillo Verde será la que gestione los más de 1.230 metros cuadrados del huerto comunitario de la calle Casimiro Mahou Bierhans, 2, en el distrito de Arganzuela, como recoge el decreto del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

La destinataria es una asociación vecinal sin ánimo de lucro para "satisfacer funciones ambientales, sociales, comunitarias, educativas, saludables, de identidad, paisajistas y sentido de pertenencia de los vecinos con el barrio".

Carabante, ha firmado el decreto, consultado por Europa Press, por el que se otorga la autorización de uso temporal y gratuito de estas parcelas de titularidad municipal para uso de huertos urbanos comunitarios.

El Consistorio ha aprobado el expediente de otorgamiento de autorización demanial para la ocupación de la parcela así como el pliego de condiciones que ha de regir el procedimiento. Los huertos, "además de suponer una mejora del paisaje urbano, deberán adoptar las medidas precisas para evitar molestias innecesarias y asegurar la adecuada convivencia con el vecindario".

El cultivo del huerto se deberá realizar bajo las premisas de agricultura ecológica, sin uso de fitosanitarios, insecticidas ni abonos de síntesis química. El producto obtenido no se destinará a la venta sino que será consumido por los propios participantes dado que el fin de la actividad es educativo, social y comunitario.

La autorización estará vigente durante dos años a contar desde su otorgamiento, prorrogable por un nuevo periodo de dos años mediante decreto del titular del área de gobierno con competencias en Medio Ambiente. La asociación deberá hacerse cargo de la limpieza y del mantenimiento del espacio.

EL AGUA

Borja Carabante trasladaba en la última comisión del ramo que el Ayuntamiento de Madrid está estudiando cómo modificar la norma para que los huertos urbanos de la ciudad no tengan que pagar el agua, que sale por unos mil euros por año y huerto, según cifraba la socialista Emilia Martínez.

"Mediante el diálogo y la buena voluntad de todas las partes puede alcanzarse una solución estable que preserve la viabilidad de los huertos y mantenga el modelo de colaboración existente. En cuanto al consumo del agua, hablamos de aproximadamente 1.000 euros anuales por huerto. Para asociaciones integradas por personas voluntarias esa cantidad puede resultar muy difícil de asumir pero, en cambio, para el Ayuntamiento mantener el apoyo actual supone una inversión pequeña", defendía la socialista.

La normativa en vigor establece que "todos los gastos derivados de la gestión y mantenimiento de los huertos deben ser a cargo de las entidades concesionarias pero hasta ahora no se había aplicado porque era inviable desde el punto de vista técnico ya que el Canal de Isabel II no contaba con contadores propios de esos huertos y así no podía repercutir el coste del agua", explicaba Carabante.

"Esa situación se ha modificado y, por tanto, la obligación del Ayuntamiento de Madrid es cumplir con la ejecución de esos decretos de concesión", apostillaba el delegado, quien ha insistido en que, tal y como acordó con la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), estudiará técnica y jurídicamente "la posibilidad de la modificación de este decreto para que el pago del riego del agua no fuera un impedimento para la gestión de estos huertos".

Carabante insistía en que la intención del equipo de Gobierno es que "se siga con la misma situación del pago del agua hasta ahora" porque la vocación es "mantener esta iniciativa de los huertos urbanos y, en la medida de lo posible, potenciarlos".