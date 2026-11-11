Aviso amarillo por lluvia y naranja por viento para este miércoles en toda la región

Imbornal cubierta o de hojas un día de lluvia en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por lluvia este miércoles en la Comunidad de Madrid y ha activado el aviso naranja por viento en toda la región desde la tarde hasta la madrugada del jueves.

En concreto, el aviso amarillo por lluvias estará activo desde las 15 hasta las 23.59 horas del jueves en toda la región, con acumulaciones previstas de 15 litros por metro cuadrado en una hora en todo el territorio madrileño y de hasta 60 litros de agua acumulada en 12 horas en la Sierra, Sur, Vegas y Oeste. La probabilidad de que se alcancen las precipitaciones previstas se sitúa entre el 40% y el 70%.

Por su parte, el aviso por viento estará activo desde las 18 horas de este miércoles hasta las 3 horas del jueves, con rachas de viento que pueden llegar a alcanzar máximos de 100 kilómetro por hora en la Sierra y de 90 kilómetros por hora en el resto de la región. La probabilidad de que se alcancen estas rachas máximas, con viento del suroeste, se sitúa entre el 40% y el 70%.

La previsión para este miércoles apunta a lluvias fuertes y persistentes durante toda la jornada en la Sierra y en las zonas de Sur, Vegas y Oeste, que se ampliará al resto de la región durante la tarde.

Los cielos cubiertos, con lluvias débiles a moderadas, más probables e intensas en la Sierra y en la parte más occidental de las comarcas de Sur, Vegas y Oeste. Además, se esperan brumas y nieblas, matinales y vespertinas, densas y persistentes en zonas de montaña.

Las temperaturas registrarán pocos cambios o descenso ligero, que será más notable en las máximas de las zonas de las Vegas del Tajo y del Tajuña y en los páramos del sureste. Por su parte, el viento soplará flojo de componente sur y arreciará a moderado a partir de la tarde, con rachas muy fuertes generalizadas en toda la región.