Ayudas de la PAC, inserción laboral o prolongación de Metro: el legado de los 40 años de Madrid en la UE

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 40 años de la Comunidad de Madrid en la Unión Europea, tras la adhesión de España a la UE en 1986, han dejado en la región ayudas en el marco de Política Agrícola Común (PAC), inversión para la inserción laboral de personas con discapacidad y apoyo a la prolongación de Metro.

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, han presentado este jueves 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

En contexto, esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

También, este proyecto pretende demostrar que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces imaginamos. Por eso, en este 40 aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

"UNA DECISIÓN HISTÓRICA"

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España "no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla", actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".

DATOS DE MADRID

Según el INE, en el año 1998 había en la Comunidad de Madrid 24.751 personas con nacionalidad de otro país de la Unión Europea. Ese mismo dato, en el año 2024 era de 268.457 personas, suponiendo un incremento con respecto a 1998 del 1.086,83%. Dado que la población total era de 7.009.268 personas, los ciudadanos de la UE (excluida España) representan el 3,83% de la población.

En cuanto al turismo, la Comunidad de Madrid recibió 8,823 millones de turistas internacionales. Según el Ayuntamiento de Madrid, procedían principalmente de Italia, Reino Unido, Francia y Alemania. El gasto medio por turista fue de 1.827 euros, frente a la media nacional de 1.346 euros

Además, según datos del INE, para el año 2024, había en la región 1.553 matrimonios donde uno de los cónyuges era español y el otro tenía nacionalidad de otro país europeo. Sobre el Producto Interior Bruto (PIB), en 1986 se situó en los 29.923 millones de euros frente a los 316.242 millones de 2024.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid anticipó 16 millones de euros de fondos propios para ayudas directas de la PAC, beneficiando a más de 3.000 productores. Asimismo, más de 13 millones de euros se destinaron a ayudas para sostenibilidad, redistribución de renta y apoyo a jóvenes agricultores.

En el caso del Erasmus, la Comunidad de Madrid aprobó ayudas complementarias para el curso 2024/2025 destinadas a más de 6.500 estudiantes. El importe total de estas ayudas fue de 2 millones de euros.

INVERSIONES EN PROYECTOS Entre los proyectos apoyados por la Unión Europea, destacan la prolongación de la Línea 5 del Metro de Madrid, con un presupuesto total de 219.426.605 euros y una contribución europea de 87.770.642 euros con los fondos FEDER, esto es, el 40%.

La finalidad de esta iniciativa es la mejora de la conectividad, la sostenibilidad y la versatilidad para el viajero y entre las acciones principales se encuentra la extensión 5 desde Alameda de Osuna hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Por otro lado, la UE ha contribuido con 9.481.276 euros del Fondo Social Europeo al proyecto 'Emplea tu capacidad' para ayudar a la inserción laboral de personas con discapacidad. Entre los objetivos se encuentra la orientación laboral, centros ocupacionales, apoyo educativo y acompañamiento.

En el ámbito de la capital, se han destinado 1.226.291 euros a la Rehabilitación de la Nave 15 del Matadero, de un presupuesto total de 2.452.582 euros. La finalidad ha sido la rehabilitación para uso como Centro de Residencias Artísticas. Además, se han invertido 1.961.693 euros en la construcción de la Biblioteca Pública Municipal de San Fermín del distrito de Usera con el fin de fomentar la participación ciudadana.