El Ayuntamiento abre desde el martes las reservas para visitar la restauración de la Cibeles de cerca, con 3.600 plazas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid abre este martes una nueva campaña de visitas para participar en el programa 'Abierto por restauración', que permitirá visitar a más de 3.600 ciudadanos los trabajos de restauración de la Fuente de Cibeles.

Las reservas podrán realizarse a partir del 10 de noviembre a las 10 horas en https://abiertoporestauracion.reservaspatrimonio.es/. La programación se desarrollará del 13 de noviembre al 13 de diciembre y ofrecerá recorridos guiados por especialistas en patrimonio cultural.

Durante las visitas los participantes podrán conocer los criterios y la metodología empleados en la restauración de este conjunto monumental, que se está realizando gracias al apoyo de L'Oréal Groupe España.

Con esta segunda campaña de visitas a la Fuente de Cibeles, el Ayuntamiento de Madrid habrá habilitado al finalizar el año más de 6.300 plazas para conocer de primera mano los trabajos de restauración de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Madrid.

FUENTE DE CIBELES

Diseñada en 1777 por el arquitecto Ventura Rodríguez dentro del programa del nuevo Salón del Prado, la Fuente de Cibeles representa a la diosa sobre un carro tirado por dos leones. En su ejecución participaron Francisco Gutiérrez, autor de la figura de la diosa y las ruedas del carro; Roberto Michel, responsable de los leones, y Miguel Ximénez, encargado de las cenefas decorativas.

El programa 'Abierto por restauración' permite acercarse de otra manera a las intervenciones que se realizan en monumentos y bienes patrimoniales de la ciudad, acercando al público los procesos técnicos y los criterios de conservación. En esta edición, la iniciativa cuenta con el patrocinio del Foro por Madrid.