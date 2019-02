El Ayuntamiento aplicará las 35 horas a los bomberos con 5 guardias extras pagadas y sin cierre de parques

Publicado 18/02/2019 18:25:23 CET

El área de Salud, Seguridad y Emergencias ha presentado este lunes a la mesa sindical la aplicación de las 35 jornadas en los cuerpos que cuelgan de la dirección de Emergencias y que se implementarán con jornadas ampliadas voluntarias hasta que se pueda cubrir el déficit estructural de plantilla heredado del anterior Gobierno, han informado fuentes de la concejalía que preside Javier Barbero a Europa Press. En lo que a bomberos en concreto se refiere, el área plantea cinco guardias voluntarias como ampliación de jornadas, pagadas y sin cierre alguno de parques.

El área tiene que "garantizar derechos laborales y los servicios en la mismas condiciones como se están prestando hasta ahora", es decir, manteniendo la actual carta de servicios. Y eso se hará manteniendo que los tres cuerpos que dependen del área tienen un déficit estructural de plantilla que "tiene su origen en la desidia y falta de planificación de los equipos de gobierno anteriores, y que por tanto, lo prioritario es sacar todas ofertas públicas de empleo que permite la ley con la mayor celeridad y, a su vez, solicitar al gobierno del Estado la posibilidad de realizar convocatorias extraordinarias para dimensionar de acuerdo a las necesidades de la ciudad las plantillas de los servicios esenciales del Ayuntamiento de Madrid".

Hasta que se incorporen los nuevos efectivos y se puedan dimensionar las plantillas adecuadamente, y siempre para garantizar la prestación los servicios con los mayores parámetros de calidad, la carencia de plantilla se cubrirá con jornadas ampliadas voluntarias. En el caso de bomberos, el acuerdo para la escala operativa vigente contempla la aplicación de las 35 horas y, a su vez, la posibilidad de ofertar un paquete de hasta cinco guardias extraordinarias por necesidades del servicio en forma de jornada ampliada.

Esa es la línea en la que trabaja el área y en la que llevan más de un mes trabajando. Recuerdan desde el área que las condiciones de trabajo de los bomberos se regulan por el acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de junio de 2018 de la Mesa Sectorial, que establece que "cualquier modificación de la jornada de trabajo que afecte a los funcionarios públicos del Ayuntamiento será igualmente aplicable a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos en los mismos términos".

De este modo, y en virtud del acuerdo-convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento 2019-2022, se introduce la reducción de la jornada anual de dicho colectivo. En el caso de la escala operativa se traduce en cinco guardias menos al año. "Ya en el acuerdo que firmamos teníamos prevista la aplicación de las 35 horas, demostrando nuestra voluntad política y despejando cualquier duda al respecto", señalan desde el área.

Según el mismo acuerdo, se abren a la adhesión a la jornada ampliada y a la bolsa de guardias extraordinarias, que se retribuirá en los mismos términos que lo dispuesto en el acuerdo. De este modo, y a propuesta del Jefe del Cuerpo de Bomberos y tras la comunicación previa a los representantes sindicales, se ofrecerá un paquete de cinco guardias extraordinarias a todos los funcionarios de la Escala Operativa del Cuerpo de Bomberos".

HABRÁ PARTIDA ECONÓMICA PARA PAGARLAS

La consignación económica de estas guardias extras no está recogida en el presupuesto porque la implemetación de de las 35 horas no se habían aplicado aún en diciembre y desconocían el coste exacto que podía suponer. Eso no quiere decir que no vaya a haber partida, han remarcado las mismas fuentes.

"Los servicios esenciales son una prioridad y ya se están haciendo los ajustes necesarios desde el área de Economía y Hacienda para hacer frente al gasto que supone las jornada ampliadas", han asegurado desde Salud, Seguridad y Emergencias. Se hará a través de una modificación y transferencia de crédito cuando se conozca con exactitud el total de profesionales que se adhieren a las jornadas ampliadas voluntarias.

INCORPORACIÓN DE 75 BOMBEROS CONDUCTORES EN JUNIO

"Con la propuesta que hemos presentado hoy de jornada ampliada voluntaria, que se suma al acuerdo vigente, y con la incorporación de 75 bomberos conductores para junio (supone el 5 por ciento de la plantilla), junto a la nueva promoción de 85 bomberos especialistas que ya está en marcha, todas las ofertas públicas de empleo que nos permite la ley activadas y, esperemos, que las convocatorias extraordinarias solicitadas lleguen, hemos dado los pasos necesarios para fortalecer y garantizar a corto, medio y largo plazo el servicio de bomberos", indican desde el área.

En el centro ponen la "sostenibilidad y viabilidad en el tiempo" del servicio con criterios de máxima seguridad y protección para la ciudad y sus habitantes. "Ni cierres de parques, ni cambios de grupos, ni cambios en el tren de ataque en las intervenciones o de cualquier otra índole operativa, ni cambios de horarios", han subrayado desde el área.

El delegado ha transmitido la necesidad de que el servicio se tiene que mantener en los estándares de seguridad que necesita la ciudad y que el sobreesfuerzo que se le pide a la plantilla tiene que ser reconocido y recompensado económicamente.