El Ayuntamiento aprueba la segunda mayor oferta de empleo público en seguridad y emergencias con 974 plazas

Archivo - La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, además de vicealcaldesa y portavoz municipal ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la segunda mayor oferta de empleo público en seguridad y emergencias, con 974 plazas para el año 2026.

Son 974 plazas para los servicios de Policía Municipal, Bomberos y Samur-Protección Civil. Esta oferta ha sido negociada en la Mesa General de Empleo y ha contado con el respaldo de organizaciones sindicales como UGT y CC.OO.

Sanz ha remarcado que esta oferta del año 2026 "es la segunda más alta de toda la serie histórica para estos tres cuerpos, sólo por detrás de la del año pasado, que fue de un total de 1.106". Lo que hace esta oferta es "ratificar el compromiso que durante todos estos siete años ya de gobierno se ha tenido con los servicios de seguridad y emergencias".