El Ayuntamiento asegura que Madring contará con pantallas acústicas y otras medidas para mitigar el ruido de la F1

Tests oficiales del Campeonato FIA Fórmula 3 en Madring. - F1

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, ha asegurado que el circuito de Madring contará con pantallas acústicas, barreras naturales y otras medidas correctoras para reducir las molestias ocasionadas por el ruido durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, previsto del 11 al 13 de septiembre.

Carabante se ha expresado así en declaraciones a los medios desde Arganzuela después de que la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid alertase de los niveles "escandalosos" de ruido durante las pruebas de F3, que han alcanzado una media de 102,7 decibelios ponderados A (dBA), con máximos de 107,7 y picos de 109,1 dBA, según sus propias mediciones.

Al respecto, el delegado afirmó entonces que los vehículos de Fórmula 3 --empleados durante las pruebas técnicas desarrolladas durante el lunes y el martes en el entorno de Ifema Madrid para la homologación del circuito-- hacen más ruido que los de Fórmula 1.

Pese a ello, ha asegurado que se establecerán las medidas necesarias para la mitigación del ruido que se produzca durante el fin de semana del Gran Premio de España. "El día 13 habrá menos ruido para los vecinos del que se ha producido con las pruebas. Eso no cabe duda", ha afirmado.

PLAN DE MOVILIDAD LA PRÓXIMA SEMANA

Además de las medidas contra el ruido, Carabante ha avanzado que el Ayuntamiento presentará la próxima semana el plan especial de movilidad diseñado para el Gran Premio.

El dispositivo buscará reducir las afecciones de los cortes de tráfico que se aplicarán durante la semana del campeonato y facilitar la llegada de los espectadores al circuito.

El objetivo, según ha explicado, es que las restricciones generen "las menores molestias posibles" a los vecinos del entorno y que los asistentes puedan acceder al circuito "en las mejores condiciones".

Carabante ha defendido finalmente la celebración de la Fórmula 1 como un acontecimiento de "extraordinaria envergadura e importancia" que situará a Madrid "en el epicentro de los grandes acontecimientos deportivos". "Es una extraordinaria noticia para todos los madrileños porque pone a Madrid en el mapa", ha concluido.